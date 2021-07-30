ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde cinsel saldırıya uğradığı belirlenen 'Boncuk' adlı kedi veteriner kliniğinde tedaviye alındı. Kediyi veteriner kliniğine getiren Emine Yörük, hayvanın yaşadığı acıları düşündükçe çok üzüldüğünü söyledi. Veteriner hekim Neslihan Yazıcı yaptıkları tetkiklerde kedinin cinsel saldırıya uğradığını belirlediklerini ifade etti.

Ereğli ilçesi Kışla Mahallesi'nde yaşayan Emine Yörük'ün mahallede beslediği 'Boncuk' adında 1 yaşındaki erkek kedi bir anda ortadan kayboldu. Yörük, mahallede yaptığı aramada Boncuk'u bulamadı. Boncuk, bir süre sonra sürünerek Yörük'ün evinin önüne geldi. Yörük, kediyi alarak veteriner kliniğine götürdü. Yapılan muayenede, kedinin omuriliğinde ve arka sağ ayağında kırık olduğu tespit edildi. Ayrıca kedinin rektumunda ve bağırsaklarında 5 santimlik genişleme olduğu belirlendi.