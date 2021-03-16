Son dakika haberleri: Çivril'de 1939 adet tarihi eser ele geçirdi - Son Dakika

Denizli'nin Çivril ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şüpheliye yapılan operasyonda çeşitli dönemlere ait bin 939 adet tarihi eser niteliğini taşıyan sikke ve birçok malzeme ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Çivril ilçesinde bir şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takip sonucu şüphelinin evine, aracına ve iş yerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şüphelinin arama yapılan yerlerinde çeşitli dönemlere ait bin 939 adet tarihi eser niteliğini taşıyan sikke, obje, define arama dedektörü ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ekipler tarafından muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - DENİZLİ