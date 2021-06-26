Son dakika haberleri! Çizer ve ressam Şafak Tavkul'un cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi - Son Dakika

Çizer ve ressam Şafak Tavkul, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatın birçok alanında eserler veren Tavkul'un (58) cenazesi, Konya'nın Sarayönü ilçesi Başhüyük Mahallesi'ne getirildi.

Tavkul'un naaşı, Başhüyük Orta Cami'de kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Tavkul'un ailesi ve yakınlarını yanı sıra sanat dünyasından birçok isimle çok sayıda seveni katıldı.

Öz geçmişi

Şafak Tavkul, 1963'te dünyaya geldi. İlk resim ve karikatür sergisini 1978'de henüz 15 yaşındayken açtı. TED Ankara Kolejinin ardından Mimar Sinan Üniversitesinde resim ve heykel eğitimi aldı. Öğrencilik yıllarından başlayarak çeşitli çocuk ve mizah dergilerinde çalıştı. Çizerliğin yanında gazetecilik yaptı.

Tanınmış dergilerde sanat yönetmenliği de yapan Tavkul, 1988'de çizgi film sektörüne geçerek birçok uzun metrajlı filme imza attı. Kendi yapım şirketinde reklam filmleri, animasyon ve belgeseller üreten sanatçı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde de animasyon dersleri veriyordu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında sokağa çıkarak gördüklerini birebir kalemine aktaran ve darbeci hainlerin sivil halkın üzerine ateş açmasıyla birlikte sipere yatan sanatçı, bu çalışmaya imza atmasının sebebini, "Hayatımda ilk defa gördüğüm olaylar yaşanıyordu." sözleriyle dile getirmişti.