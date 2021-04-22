Son dakika haberleri! Cizre'de öğrencilere polislik mesleği anlatıldı

Son dakika haberi... Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, polislik mesleğini tanıtmak ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, polislik mesleğini tanıtmak ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla etkinlik düzenledi. Anaokulunda görevli öğretmenlerin talebi üzerine 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Anaokulunda eğitim gören öğrencilere yönelik polislik mesleği tanıtıldı. Etkinlik kapsamında öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi ve çeşitli hediyeler verildi.

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