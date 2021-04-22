Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, polislik mesleğini tanıtmak ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla etkinlik düzenledi.
Anaokulunda görevli öğretmenlerin talebi üzerine 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Anaokulunda eğitim gören öğrencilere yönelik polislik mesleği tanıtıldı.
Etkinlik kapsamında öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi ve çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Cizre'de öğrencilere polislik mesleği anlatıldı - Son Dakika