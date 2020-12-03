Son dakika haberleri... Cizre polisinden engelli çocuklara anlamlı ziyaret - Son Dakika

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri 'Tek başına engeller çok, birlikteyken engeller yok' düşüncesiyle, engelli çocukları evlerinde ziyaret edip polis aracı ile gezdirdi.

Cizre'de sosyal sorumluluk projelerinde öncü bir rol oynayan Cizre Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engellileri hem evlerinde ziyaret edip hediyeler verdi hem de çocukları polis aracı ile gezdirip onların mutlu olmasını sağladı. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebeti ile 'Tek başına engeller çok, birlikteyken engeller yok' düşüncesiyle yola çıkarak tüm engelleri el ele aşmak ümidiyle, engelli vatandaşları evlerinde ziyaret edip günlerini kutladı. Ayrıca iki otizm spektrum ve bir işitme engelli çocuğa sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek ziyaret edildi. Ekipler çocuklara hediye verdikten sonra onları polis aracı ile gezdirip ardından evlerine bıraktı. - ŞIRNAK