Son dakika haberleri: Çoban Çiftin cinayeti ile ilgili 12 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Çoban Çiftin cinayeti ile ilgili 12 gözaltı

08.03.2022 15:16
Son dakika haberleri: Çoban Çiftin cinayeti ile ilgili 12 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Muğla'nın Fethiye İlçesinde 6 yıl önce işlenen Cahit ve eşi Hatice Paslı cinayetiyle ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye İlçesinde 6 yıl önce işlenen Cahit ve eşi Hatice Paslı cinayetiyle ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mendos Dağı Alışlıbaşı mevkiinde 9 Mart 2016'da motosikletiyle keçilerinin yanına giderken tüfekle öldürülen çifti, o esnada bölgede bulunan motosiklet şampiyonu antrenman yaparken bulmuştu. Yapılan ilk incelemede Cahit Paslı'nın (44) göğsünden, Hatice Paslı'nın (38) ise sırtından tüfekle yakın mesafe atışıyla vurulduğu belirlendi. Cinayetle ilgili faillerin bulunamaması üzerine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) cinayetin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından, çoban çiftin ölümüyle ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA

Son dakika haberleri: Çoban Çiftin cinayeti ile ilgili 12 gözaltı
Son dakika haberleri: Çoban Çiftin cinayeti ile ilgili 12 gözaltı

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Mendos Dağı, Fethiye, Muğla, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Çoban Çiftin cinayeti ile ilgili 12 gözaltı - Son Dakika


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