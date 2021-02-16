Son dakika haberleri: Çocuk bakım kuruluşlarındaki yöneticilere yönelik eğitimler tamamlandı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen Bakım Personeli Eğitici Eğitimleri tamamlandı. Eğitimlerde çocuklarla etkili iletişim ile afet ve acil durumlara karşı alınacak önlemler ele alındı.

81 ildeki çocuk bakım kuruluşlarında yönetici ve meslek elemanı olarak görev yapan personellerin katılımıyla gerçekleşen eğitimlerde, afet ve acil durumlara karşı alınması gereken önlemler ile çocuklarla etkili iletişim konuları işlendi.

Bakım Personeli Eğitim Rehberindeki konuların kaynak olarak kullanıldığı eğitime, illerdeki çocuk bakım kuruluşlarında görev yapan meslek elemanı ve yönetici personeller katıldı. Eğitimde, çocuk haklarından bakım personelinin yasal görev ve sorumluluklarına, bakım personelinde olması gereken çocuk koruma ve bakım yetkinliklerine kadar pek çok başlık yer aldı.

İlk yardım konuları ele alındı

Eğitimlerde ayrıca, çocuklarla etkili iletişim, davranış problemlerine karşı doğru yaklaşım, yaşam becerilerinin desteklenmesi, afet ve acil durumlar ile her türlü kaza durumuna karşı alınması gereken önlemler ve ilk yardım konuları da ele alındı.

Meslek elemanı ve yönetici statüsündeki personeller katıldı

Eğitimlere 111 Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ile 79 Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde görevli meslek elemanı ve yönetici statüsündeki personeller katıldı. Düzenli olarak yapılması planlanan eğitimlerle, çocuk evleri ve çocuk evleri sitesinde hizmet almakta olan çocuklara birebir hizmet veren bakım personelinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. - ANKARA