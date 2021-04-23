VAN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir günlüğüne Edremit Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan ortaokul 1'inci sınıf öğrencisi Bejan Gül (11), NASA'nın düzenlediği yarışmada uzaydan çekilen fotoğrafı birini olan Van Gölü'ne, herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar yurt genelinde birer gün boyunca yöneticilerinin koltuklarına oturuyor. Van'ın Edremit Belediye Başkanlığı koltuğuna bu yıl Ertuğrul Gazi Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Bejan Gül, oturdu. Belediyeye gelen Gül, Başkan İsmail Say ve yardımcıları tarafında karşılandı.

Bir günlüğüne Edremit Belediye Başkanlığı yapan Gül, yardımcılarından, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Pandemi sürecinde belediye olarak çok başarılı çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Bejan Gül, aynı kararlılıkla maske, mesafe ve temizlik çalışmalarının aralıksız sürdürülmesi uyarısında bulundu. Sokak hayvanlarının beslenmesi, ilçedeki tüm oyun parklarının onarılarak, yeni oyun gruplarının kurulumunun yapılmasını isteyen Bejan Gül, Edremit'te yeşilin korunması ve hayata geçirilen ormanların sayısının arttırılması talimatını verdi. VAN GÖLÜ'NE TOPYEKUN SAHİP ÇIKMALIYIZ

Uzaydan çekilen ve yarımada birinci olan fotoğrafının Van Gölü'nün tanıtılmasına büyük bir katkı sağladığını dile getiren Bejan Gül, "Van Gölü'ne topyekun ayrı bir özenin gösterilmesi, yüzen otel projesinin yıl sonuna kadar bitirilerek yetiştirilmesi gerekir. Ramazan ayı ile birlikte sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşımı konusunda ise hassasiyetle çalışmaların yürütülmesini için çalışmalar devam devam ediyor" dedi. Gül, koltuğu kendisine devreden Belediye Başkanı Say'a teşekkür etti.