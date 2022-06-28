Son dakika haberleri! Çocuk cinayetinden ve 38 ayrı suçtan aranan şahıs, bazanın altında yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Çocuk cinayetinden ve 38 ayrı suçtan aranan şahıs, bazanın altında yakalandı

28.06.2022 15:49
Son dakika haberleri! Çocuk cinayetinden ve 38 ayrı suçtan aranan şahıs, bazanın altında yakalandı

Son dakika haberleri... Iğdır'da bir çocuğu kasten öldürmek ve 38 ayrı suçtan aranan şahıs, köy evinde saklandığı bazanın altında yakalandı.

Iğdır'da bir çocuğu kasten öldürmek ve 38 ayrı suçtan aranan şahıs, köy evinde saklandığı bazanın altında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir çocuğu kasten öldürmek ve 38 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Sabri Demir'in yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu JASAT, Demir'in Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde yaşadığını belirledi. Ekipler, şahsın kaldığı eve baskın yaptı. Ev içinde yapılan arama sonucu Demir, bir bazanın altında yakalandı. Gözaltına alınan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekiplerin dikkati, çalınan motoru da yakalattı

Ekipler, evin önünde bulunan bir motordan şüphelenerek motoru plakasından sorgulattı. Yapılan sorgulamada motorun Mehmet Yeter'e ait olduğu ve 2018 yılında çalındığı belirlendi. Ekipler motoru da alarak sahibine teslim etti. - IĞDIR

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Kaynak: İHA

Sabri Demir, JASAT, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Çocuk cinayetinden ve 38 ayrı suçtan aranan şahıs, bazanın altında yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Çocuk cinayetinden ve 38 ayrı suçtan aranan şahıs, bazanın altında yakalandı - Son Dakika
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