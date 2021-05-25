Son dakika haberi | Çocuk parkında şampiyonluğa hazırlanıyorlar - Son Dakika

Son dakika haberi | Çocuk parkında şampiyonluğa hazırlanıyorlar

25.05.2021 12:24

Edinilen son dakika haberine göre - Çocuk parkında şampiyonluğa hazırlanıyorlar Öğrenci olduğu okula gönüllü eğitmen oldu Dicle üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü öğrencisi Serap Demirkapu, zor şartlara rağmen Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atletizim takımı öğrencilerini şampiyonluğa parkta hazırlıyor.

- Çocuk parkında şampiyonluğa hazırlanıyorlar

Öğrenci olduğu okula gönüllü eğitmen oldu

DİYARBAKIR - Dicle üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü öğrencisi Serap Demirkapu, zor şartlara rağmen Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atletizim takımı öğrencilerini şampiyonluğa parkta hazırlıyor. Görenler tebrik ediyor, ama malzeme konusunda destek çıkan yok.

Dicle üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü öğrencisi milli sporcu Serap Demirkapu, Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi iken beden eğitimi öğretmeninin derste kendi hayatı ile ilgili anlattığı örneklerden etkilenerek, sporcu olmaya karar verdi. Öğretmenine de bu kararını açıklayan yüzde 90 görme engelli Demirkapu, okul idaresinin kendisi için hazırladığı parkurda çalışmalara başladı. 2017 yılında İzmir'de yapılan Görme Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası'na katılan Demirkapu, burada Türkiye birincisi olduktan sonra milli takıma seçildi. Demirkapu, daha sonra 18 Haziran 2017 yılında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Dünya Atletizm Grand Prix müsabakalarına katıldı. Demirkapu, 27 ülkeden sporcuların katıldığı müsabakalarda cirit atmada dünya ikincisi olarak, büyük bir başarı elde etmişti.

"Kızların elinden tutarak hayatlarını kurtarma çabasındayım"

Dicle üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü öğrencisi milli sporcu Serap Demirkapu, kendi elinden tutulduğunu ve bu fırsatı çocuklara da kendisinin yapmak istediğini aktararak gönüllü eğitmen olduğunu aktardı. Öğrenci olduğu okula gönüllü eğitmen olan Serap Demirkapu, öğretmeninin emeğini sürdürmek için birçok kız çocuğunu şampiyonluğa hazırlanmaya başladı. Pandemi nedeniyle okulların kapanmasından ve okulda malzemelerin olmamasından dolayı, Yenişehir ilçesi Anıt Park'ta eğitimlere devam eden Demirkapu, öğrencilerin geleceği için çabaladığını ve yetkililerden bir nebze olsun destek beklediklerini aktardı. Her hafta içi öğlenden sonra yaklaşık 20 öğrencisiyle bir araya gelen, ısınma turları ve hareketlerinden sonra koşuya başlayan Demrikapu ve öğrencileri gören çevredekiler, öğrencileri azim ve başarılarından dolayı tebrik ediyor. Demirkapu, "Türkiye'de birçok şampiyonluğum var, liseyi Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okudum, sağ olsun Remzi Atlı antrenörümdü o zamanlar, benim elimden tutmasıyla buralardayım, hep düştüğümde beni kaldıran o oldu, Ufuk Yakut'unda çok büyük emekleri oldu. Onların emeklerini ben de boşa çıkarmadım, şu anda Remzi Atlı'nın bana gösterdikleriyle o okulun kızlarına destek çıkmaya çalışıyorum, onların elinden tutmaya çalışıyorum. Remzi Atlı elimden tuttu, ben de o kızların elinden tutarak hayatlarını kurtarma çabasındayım. Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yeterli alan, imkanlar olmadığı için şu anda Anıt Park'ta antrenman yapıyoruz. Şu anda 20 tane öğrencim var, günde 2 saat burada atletizm yapıyoruz. Öğrencilerimizin ilk günkü ve bugünkü performansları arasında dağlar kadar fark var. Kızlarımızın arasında şu anda herhangi bir yerde şampiyon olmuş yok, ama benim amacım kızları şu anda milli takıma yetiştirmek ve aynı zamanda Avrupa'da, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmeleridir. Hiçbir karşılığı olmadan tamamen gönüllü olarak yapıyorum. Malzeme eksikliğimiz var, o yüzden parklarda çalışıyoruz. Malzemeler karşılanırsa daha iyi sporcuları eğitip daha iyi yerlere gelebiliriz" dedi.

Öğrencilerden Rojin İriz ise, ilk başta okulda başladıklarını, okulda çok fazla malzeme olmadığı için parka geldiklerini aktararak, derslerinin güzel ve eğlenceli olduğunu, eğitmenleriyle iyi anlaştıklarını vurguladı.

Bir diğer öğrenci Merve Aysel, parkta yaptıkları eğitim sırasında insanlar arkalarında olduklarını, bunun da kendilerine başarı olanağı sağladığını kaydederek, okulda malzeme olsaydı güzel bir çalışma içerisinde girebileceklerini fakat durumun böyle olduğundan parkta antrenman yaptıklarını ve destek beklediklerini söyledi.

Son dakika haberi | Çocuk parkında şampiyonluğa hazırlanıyorlar
Son dakika haberi | Çocuk parkında şampiyonluğa hazırlanıyorlar
Son dakika haberi | Çocuk parkında şampiyonluğa hazırlanıyorlar
Son dakika haberi | Çocuk parkında şampiyonluğa hazırlanıyorlar
Son dakika haberi | Çocuk parkında şampiyonluğa hazırlanıyorlar
Son dakika haberi | Çocuk parkında şampiyonluğa hazırlanıyorlar
Son dakika haberi | Çocuk parkında şampiyonluğa hazırlanıyorlar
Son dakika haberi | Çocuk parkında şampiyonluğa hazırlanıyorlar
Son dakika haberi | Çocuk parkında şampiyonluğa hazırlanıyorlar
Son dakika haberi | Çocuk parkında şampiyonluğa hazırlanıyorlar
Son dakika haberi | Çocuk parkında şampiyonluğa hazırlanıyorlar

Anadolu Lisesi, Milli Sporcu, Milli, Dicle, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Çocuk parkında şampiyonluğa hazırlanıyorlar - Son Dakika Spor


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