Son dakika haberleri... Çocuklar doğanın dilini TÜBİTAK projesiyle öğreniyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da TÜBİTAK tarafından da desteklenen proje kapsamında okul öncesi öğrencilerine doğada çevre ve doğa bilinci eğitimi ile tanışıyor.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında yürütülen ve sorumluluğunu Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Eğitim Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Nezahat Hamiden Karaca'nın üstlendiği "Çocuklar doğanın dilini öğreniyor" projesinde, okul öncesi 20 çocuğa doğal ortamda, canlılar ve bitkiler hakkında bilgiler veriliyor.

Eğitimlerde çevre ve doğanın korunmasının önemi anlatılarak, farkındalık oluşturulması amaçlanırken, çocukların doğaya duyarlı büyümeleri hedefleniyor.

Proje kapsamında çocuklar, Afyonkarahisar'daki sulak alanlar, tabiat parkları, mermer atölyeleri ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi'ne götürülerek, buradaki bitki ve böcekleri inceliyor, ayrıca dürbünle kuş gözlemi yapıyor.

Proje Koordinatörü Karaca, AA muhabirine, projeye katılan çocukların ailelerine sosyal medya platformlarından çağrı yaptıklarını ve katılımcıları başvurular arasından kurayla belirlediklerini söyledi.

Projenin, TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında Türkiye'de kabul edilen 82 projeden biri olduğunu aktaran Karaca, şunları kaydetti:

"Projenin amacı, disiplinler arası yaklaşım ile birinci elden ve öğrenen merkezli doğada öğrenme fırsatları sunmak. Bu doğrultuda doğa ile iç içe bulunmayan ve daha önce hiç doğa ile çevre eğitimi almamış okul öncesi dönem çocuklarının, belirli bir doğa eğitimi programı çerçevesinde, doğayı tanımalarını, doğaya yönelik farkındalık oluşturmalarını istiyoruz. Aynı zamanda ileride öğrenim yaşamlarından kullanacakları düşünme becerilerinin temellerinin oluşmasını ve bilime karşı olumlu katkılar sağlamasını bekliyoruz."

Planlanan doğa eğitimi projesinde, alanında uzman bilim insanları ve eğitmenlerin görev aldığını aktaran Karaca, "Çocukların drama, sanat, hareket, müzik, matematik ve Türkçe etkinlikleri ile deney, gözlem, araştırma, keşfetme gibi yöntem ve tekniklerle doğayı tanımalarını sağladık. Proje sonucunda okul öncesi dönem çocuklarının doğayı ve çevreyi tanıyan, koruma ve geliştirme adına etrafındaki bireyleri bilinçlendiren, doğa ve çevresinin sürdürülebilirliği için yaşamlarında olumlu tutum ve davranışlara sahip bireyler olmalarını hedefledik." dedi.

- "Akran iletişimini geliştirdiler"

Nezahat Hamiden Karaca, salgın döneminde eve kapanan ve akran iletişiminden uzak kalan çocukların projeyle arkadaş edinmesine katkı verdiklerini anlattı.

Karaca, "Pandemiden dolayı çocuklarımız eve kapandı, bilgisayar ve tabletle daha çok vakit geçirdi. Asosyal bir çizgiye girdiler, akran iletişimi olmadı. Çekirdek aileleriyle çok fazla zaman geçirdiler. Biz bu projede doğadan uzak olan, akran iletişimi zayıflamış çocuklara yeni arkadaşlar edindirdik. Sosyal bir çevrede 5 gün boyunca vakit geçirmelerini, pandemi kuralları çerçevesinde iletişim kurmalarını sağladık." diye konuştu.

Projeye katılan çocuklar ise çevreye atılan çöplere dikkati çekti. Çocuklardan Elif Arya Tokacı (6), düşüncesiz kişilerin çevreyi kirlettiğini dile getirdi, Mustafa Kartal (6) da doğaya çöp atanlara çok kızgın olduğunu ifade etti.