Son dakika haberleri: Çocuklar GUHEM'de astronot kıyafeti giydi, uçak kullandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Çocuklar GUHEM'de astronot kıyafeti giydi, uçak kullandı

14.03.2021 10:57
Son dakika haberleri: Çocuklar GUHEM'de astronot kıyafeti giydi, uçak kullandı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) vizyonuyla hayata geçen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri kapsamında çocukları ağırladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) vizyonuyla hayata geçen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri kapsamında çocukları ağırladı. Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık temalı eğitim merkezini inceleyen çocuklar, astronot kıyafeti giyip uçağa binerken, adeta uzayın derinliklerine yolculuk yaptı.

BTSO öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle 13 bin 500 metrekare alanda kurulan, 154 interaktif düzenek ve çeşitli simülatörlerin bulunduğu GUHEM'i, Osmangazi ilçesine bağlı Avdancık ve Seçköy mahallerinde eğitim gören öğrenciler ziyaret etti. BTSO çatısı altında 24 yılı aşkın süredir faaliyetlerini gösteren Bursa AB Bilgi Merkezi'nin 8- 14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyona 90'a yakın çocuk katıldı. Çocuklar, öğretmenleri ile birlikte Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde güzel bir gün geçirdi. GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu ve merkezde görevli uzmanlar GUHEM hakkında bilgiler paylaştı.

Yolcu uçağının kokpitini gezdiler

Uzay ve havacılık alanında çocuklar ve gençlerde farkındalık oluşturmak amacıyla BTSO'nun vizyonuyla kurulan merkezi 2 saat boyunca gezen çocuklar, ilk olarak havacılık katındaki düzenekleri inceledi. Hayatlarında ilk defa uçağa dokunan çocuklar, ayrıca simülasyonda uçak kullanma deneyimi yaşadı. Çocuklar ayrıca merkezde bulunan gerçek boyutlu A-320 uçak modelini de gezdiler. İlk defa yolcu uçağının koltuklarına oturan çocuklar, uçağın kokpitini de yakından görme imkanı buldu.

Çocuklar, "aya dokunma", "ayda yürüme" ve "uzaya fırlatılma" hissini merkezde yaşadı. Çocuklar uzay aracı izlenimi verilmiş bir asansörle çıkılan ikinci katta gök bilimine dair düzenekler, atmosfer olayları, güneş sistemi, diğer gezegenlerde hayat olabileceği, uluslararası uzay istasyonunda yaşam ve uzaya ilişkin bilgiler edindi. 'Uçuş Rüyası ve Uzayın Keşfi', 'Model Uçak Uçurun', 'Pervaneler Nasıl Çalışır', 'Piston Motoru ve Jet Motoru', 'Bir Uzay Gezgini Programla', 'Mars'taki Robotlar', 'Roket Modelleri', 'Merkür Programı Fırlatma Deneyimi', gibi daha pek çok deney düzeneğinin yer aldığı merkezde çocuklar ilk defa bir astronot kıyafetini de giyerek farklı bir heyecan yaşadılar.

"Çocukların heyecanına ortak olduk"

GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Bilim ve Teknoloji Haftası'nda GUHEM'de güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti. COVID-19 sebebiyle ziyarete kapalı olan merkezde yakın zamanda ziyaretçileri küçük gruplar halinde düzenli olarak ağırlamayı istediklerini belirten Mirahmetoğlu, "Çocuklarımızın heyecanına ortak olduk. AB Bilgi Merkezi'nin destekleriyle çok özel bir hafta içerisinde güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Bugün burada köy okulundan çocuklarımız geldi. 1. sınıftan 8. sınıfa kadar çocuklarımız buradaydı. Havacılık ve uzay üzerine güzel bilgiler paylaştık. Maskelerden dolayı yüzleri görünmüyordu ama gözlerindeki mutluluğu gördük. Bizim çalışmalarımız öncelikle ilgi vermekle başlıyor. İlgiyi verdiğimiz çocuklarımızın bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. Bilgiyi gerçekten alabilen çocuklarımızı daha üst seviyeye taşımak için çalışacağız." dedi.

Seçköy Ortaokulu Müdürü Ahmet Şevki Şakalar, AB Bilgi Merkezi'ne etkinlikten dolayı teşekkür ederek, "Çocuklarımızın uzayla ilgili meraklarını gidermek adına çok güzel bir gezi oldu. Çocuklarımızın heyecanını ve sevincini yüzlerinden okuyabiliyoruz. Bu merkezin hayata geçmesini sağlayanlara teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın uzayla ilgili büyük merakı var. İlk defa uzay kıyafetlerini GUHEM'de gördüler. Uçağa bindiler. Çok güzel bir gün geçirdiler." diye konuştu.

Avrupa'nın en iyi, dünyanın ise en iyi 5 merkezinden biri olarak hayata geçen merkezi gezen 4. sınıf öğrencisi Buğlem Fırtına, "GUHEM çok güzel bir eğitim merkezi. Burası açıldığında merkeze herkesin mutlaka gelmesi gerekiyor. Burada kuşların yapısından uçaklara, gezegenlerden uzayın derinliklerine kadar çok güzel bilgiler edindim. En önemlisi ilk defa pilot oldum." dedi.

"İlk defa uçağa bindim"

5. sınıf öğrencisi Berat Sönmez, öğretmenlerle birlikte merkezde güzel bir vakit geçirdiklerini belirterek, "Daha önce uçağa binmedim. Uzay ve uçakla ilgili güzel bilgiler öğrendik." dedi. 2. sınıf öğrencisi Batuhan Sönmez ise ilk defa uçağa bindiğini belirterek, "Uçak kanadının nasıl hareket ettiğini gördük. Hem eğlendik hem de bilgi sahibi olduk. Güneş sistemini ve gezegenleri öğrendim. Benim için çok faydalı bir program oldu." diye konuştu. - BURSA

Son dakika haberleri: Çocuklar GUHEM'de astronot kıyafeti giydi, uçak kullandı
Son dakika haberleri: Çocuklar GUHEM'de astronot kıyafeti giydi, uçak kullandı
Son dakika haberleri: Çocuklar GUHEM'de astronot kıyafeti giydi, uçak kullandı
Son dakika haberleri: Çocuklar GUHEM'de astronot kıyafeti giydi, uçak kullandı
Son dakika haberleri: Çocuklar GUHEM'de astronot kıyafeti giydi, uçak kullandı

Havacılık, Türkiye, Bursa, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Çocuklar GUHEM'de astronot kıyafeti giydi, uçak kullandı - Son Dakika


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