Son dakika haberleri: Çocuklar, K-Pop tehlikesine karşı uyarıldı - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, çocuklar, Güney Kore'den tüm dünyaya yayılan, imaj ve yaşam tarzlarıyla 'cinsiyetsizlik' başta olmak üzere takipçilerini olumsuz yönde etkileyen K-Pop (Korean Pop) müzik grupları konusunda uyarıldı. Eğitmenler, en büyük görevin ebeveynlere düştüğüne dikkat çekti.

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'nde, sosyal mesafe kuralına uygun hazırlanan sınıflarda, çocuklara dönüşümlü olarak tiyatrodan bilgisayara, geri dönüşümden adab-ı muaşerete kadar 52 kulüpte eğitim veriliyor. Minikler, haftada bir düzenlenen seminerlerde kimi zaman eğlenceli dakikalar geçirirken, kimi zaman da onları bekleyen tehlikelere karşı uyarılıyor.

"CİNSİYETSİZLİK EMPOZE EDİLİYOR"En son düzenlenen seminerin konusu ise özellikle Güney Kore'den yayılarak imaj ve yaşam tarzlarıyla 12, 18 yaş arası kitleyi etkileyen K-Pop müzik grupları oldu. Uzmanlar, "Görseli oldukça renkli kliplerin yanı sıra, farklı giyimleri, dansları ve yaşam biçimleriyle bu grup cinsiyetsizliği empoze etmeye çalışıyor. ve K-Pop gruplarına gençler büyük rağbet gösteriyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye 'deki gençler arasında da bu akımın yayılması eğitmenleri böyle bir bilgilendirme yapmaya yöneltiyor" ifadelerini kullandı."ÇOCUKLAR FARKINDA OLMADAN BU AKIMLARDAN ETKİLENİYOR"Çocukların farkında olmadan bu akımlardan etkilendiğini vurgulayan eğitmenler, "Dışarı çıkmayan ya da ailesiyle zaman geçirmeyen çocuklar, internette tamamen cinsiyetsizleştirilmiş erkeklerden ve kızlardan oluşan ve K-Pop olarak adlandırılan bu gruplara yakalanabiliyorlar. Özellikle arkadaşsız kalan ve ilgi gösterilmeyen çocuklar bu tür akımlara yönelebiliyor. Çocuklar, giyimleriyle ve birbirlerine sahnede sergiledikleri tavırlarla dikkati üzerine çeken bu kişileri rol model aldıkları zaman büyük tehlikelere doğru yürümüş oluyorlar. Birçok veli de bunun farkında değil" diye konuştu."AİLELERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR"

Çözümün anahtarının ailede olduğunu belirten eğitmenler, "İnternette her türlü insan var ve birçoğu teknolojinin gücünü kullanarak çocukları kolayca tuzağa düşürebiliyor. Burada aile ve çocuk arasındaki iletişim çok önemli. Aile, çocuğunun ihtiyaçlarının farkında olmalı ve bunlara cevap verebilmeli. Yalnızlık, ilgisizlik ve sevgisizlik çocukların yanlış arkadaşlar edinmesine yol açıyor. Bu nedenle anne babalar çocuklarıyla ilgilenmeli, onların nelerle meşgul olduğunu bilmeli" diyerek ebeveynleri uyardı.