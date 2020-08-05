Son dakika haberleri! Çocuklar, sevdikleri animasyon karakterlerini üzerinde taşıyacak - Son Dakika

Sevilen animasyon karakterlerinin yer aldığı Lisanlı Ürünler 2020 Yaz Koleksiyonu çocukların beğenisine sunuldu. DeFacto tarafından hazırlanan koleksiyonda, Kral Şakir'den Barbie'ye, Snoopy'den Frozen'a kadar birçok karakter yer alıyor.

DeFacto, Lisanlı Ürünler 2020 Yaz Koleksiyonu'nu çocukların beğenisine sundu. Marka tarafından yapılan açıklamada, "Kral Şakir, NBA, L.O.L, Snoopy, Stranger Things, Frozen ve Barbie'nin en sevilen karakterlerinden oluşan koleksiyon yazın pozitif etkisi ile tasarlandı. Koleksiyonda tişörtten şorta, aksesuardan takımlara yüzlerce çocuk ürünü yer alıyor ve çocuklara hareket özgürlüğü sağlıyor" denildi.

Sevilen animasyon karakterlerinin yer aldığı koleksiyonun internet adresinde, DeFacto mobil uygulamasında ve tüm mağazalarda olduğu bildirildi.