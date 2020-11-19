Son dakika haberleri! Çocuklar, yaralı halde buldukları köpeği kucaklayıp soluğu belediyede aldı

Son dakika haber... Çocuklar, yaralı halde buldukları köpeği kucaklayıp soluğu belediyede aldı Sivas'ın Zara ilçesinde çocuklar, yaralı halde buldukları yavru köpeği kucaklayıp belediyeye götürdüler.

Çocuklar, yaralı halde buldukları köpeği kucaklayıp soluğu belediyede aldı SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde çocuklar, yaralı halde buldukları yavru köpeği kucaklayıp belediyeye götürdüler. Yavru köpek, Zara Belediyesi tarafından koruma altına alındı. Zara ilçe merkezi Reşitpaşa Mahallesinde sokakta oyun oynayan çocuklar, ayağından yaralı halde buldukları yavru köpeği kucaklayarak Zara Belediyesine götürdüler. Çocuklar, yavru köpeğin tedavisi için Başkan Fatih Çelik'ten yardım istediler. Çocukları belediye personeli birlikteliğinde veterinere gönderen Çelik, ayağını bir aracın ezdiği yavru köpeği tedavi ettirdi. Tedavisinin ardından yavru köpeğe sahip çıkan Çelik, Temizlik Saha Amirliğinde barınak hazırlatarak bakımını üstlendi. Yaralı yavru köpeği belediyeye getiren çocukları da makamında kabul eden Çelik, duyarlı davranışlarından dolayı çeşitli hediyeler vererek teşekkür etti. Çocukların, yavru köpekle belediye içerisinde gezinmeleriyse güvenlik kameralarına yansıdı.

Köpek, Sivas, Güncel, Son Dakika - Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Çocuklar, yaralı halde buldukları köpeği kucaklayıp soluğu belediyede aldı - Son Dakika

Son Dakika

Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim

Komşuları ile tartışan kadın, önce binayı yakmaya kalktı sonra bıçağı boğazına dayadı

Ayhan Akman'dan koronavirüse yakalanan Arda Turan için korkutan iddia: Ateşi 39'a çıkmış

Yasak olmasına rağmen taziye için toplanan kalabalık filyasyon ekibini darbetti

Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu

Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu

Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var

Vaka sayısı düşmezse hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir