Çocuklara hediye dağıtımında izdiham - Son Dakika

Çocuklara hediye dağıtımında izdiham

22.04.2021 10:01

Çocuklara hediye dağıtımında izdiham Adana'da çadırda yaşayan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle oyuncak, kıyafet ve yiyecek dağıtımında izdiham yaşandı Hediyeleri çocuklardan çok büyükler almak için birbirleriyle yarıştı Organizasyonu düzenleyen Gamze...

Çocuklara hediye dağıtımında izdiham

Adana'da çadırda yaşayan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle oyuncak, kıyafet ve yiyecek dağıtımında izdiham yaşandı

Hediyeleri çocuklardan çok büyükler almak için birbirleriyle yarıştı

Organizasyonu düzenleyen Gamze Bozkaya:

"Çocukları sevindirelim dedik izdihamla karşılaştık"

ADANA - Adana'da çadırda yaşayan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle oyuncak, kıyafet ve yiyecek dağıtımında izdiham yaşandı. Hediyeleri çocuklardan çok büyükler almak için birbirleriyle yarıştı.

Fotoğraf sanatçısı Gamze Bozkaya, sosyal medyada yaptığı kampanyayla kentin merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesinde çadırda yaşayan tarım işçilerinin çocuklarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hediyeler dağıtmak istedi. Kampanyadan elde ettiği gelirle yüzlerce kıyafet, oyuncak ve yiyecek alan Bozkaya, arkadaşlarıyla birlikte çadırların bulunduğu bölgeye gitti.

Grup önce çocuklara Türk Bayrağı dağıtıp ardından da 23 Nisan'ın öneminden bahsetti. Bir süre çocuklarla oynayan grup, ardından önce çocuklara yanlarında getirdikleri meyve suyu ve kekleri dağıtmak istedi. Dağıtım başladığında ise çocuklar ve aileleri izdiham oluşturdu. Grup ardından oyuncakları dağıtmak için çevrede bulunan bir kamyonetin kasasına çıktı ancak bu da yeterli olmadı. Oyuncakları alabilmek için çocuklar ve büyükler korona virüsü unutup adeta birbirlerini ezdi. Kimi çocuk kamyonet kasasına tırmanıp oyuncağı almaya çalıştı.

Organizasyonu düzenleyen Gamze Bozkaya, umduğu gibi bir etkinlik yapamadığını belirterek, "23 Nisan için sosyal medyada kampanya başlattık. Tiktok'ta boş insanlara para harcamayın, gelin çocukları sevindirelim dedik ama burada izdihamla karşılaştık. İstediğimiz gibi bir etkinliği gerçekleştiremedik. Çocuklara laf anlatabildim ama büyüklere anlatamadım. Anne ve babalar hep aldılar. 1 tane de değil, 3-4 tane alıp gittiler. Anlam veremedik. Bu kadar izdiham olacağını bilmiyorduk" diye konuştu.

Büyüklerin aldıkları oyuncaklar nedeniyle bazı çocukların oyuncak alamadığını söyleyen Bozkaya, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda aileler sevindi. Biz ve çocuklar sevinemedik" dedi.

Oyuncak dağıtımı için gelen Gözde Nevk ise kolunun çizildiğini belirterek, "İnsanlar bir şeyi alabilmek için kolumu tırmaladılar. Ben bir ara ağladım bu yüzden. Bu kadar tepki vereceklerini gerçekten bilmiyordum" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Hayriye Kaya da dağıtım sırasında yaşanan izdihamdan etkilenip bagaja düştüğünü söyledi. Kaya, "İstediğimiz gibi dağıtım yapamadık. Çocuklardan fazla aileler aldı oyuncakları. Şuanda ellerimde çizikler var. Ben hiç beklediğimi bulamadım. Bir ara bagaja düştüm. Üzerime yığılma oldu. İnsanları itmek istemedim ama iterek kurtuldum" dedi.

Çocuklara hediye dağıtımında izdiham
Çocuklara hediye dağıtımında izdiham
Çocuklara hediye dağıtımında izdiham
Çocuklara hediye dağıtımında izdiham
Çocuklara hediye dağıtımında izdiham
Çocuklara hediye dağıtımında izdiham
Çocuklara hediye dağıtımında izdiham
Çocuklara hediye dağıtımında izdiham
Çocuklara hediye dağıtımında izdiham
Çocuklara hediye dağıtımında izdiham
Çocuklara hediye dağıtımında izdiham
Çocuklara hediye dağıtımında izdiham
Çocuklara hediye dağıtımında izdiham
Çocuklara hediye dağıtımında izdiham
Çocuklara hediye dağıtımında izdiham
Çocuklara hediye dağıtımında izdiham
Çocuklara hediye dağıtımında izdiham
Çocuklara hediye dağıtımında izdiham
Çocuklara hediye dağıtımında izdiham
Çocuklara hediye dağıtımında izdiham
Çocuklara hediye dağıtımında izdiham

Ulusal Egemenlik, Doğankent, 23 Nisan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocuklara hediye dağıtımında izdiham - Son Dakika


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