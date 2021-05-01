Çocuklara ve gençlere 3 bin Nutuk - Son Dakika

Çocuklara ve gençlere 3 bin Nutuk
01.05.2021 13:37
Çocuklara ve gençlere 3 bin Nutuk Çankaya Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan bu yana 3 bin genç ve çocuğa Atatürk'ün büyük eseri Nutuk'u armağan etti.
Çocuklara ve gençlere 3 bin Nutuk
ANKARA - Çankaya Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan bu yana 3 bin genç ve çocuğa Atatürk'ün büyük eseri Nutuk'u armağan etti.
Çankaya Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan bu yana Başkentli 3 bin genç ve çocuğa Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'unu armağan etti. Çankaya Belediyesinin kültür merkezleri, Çankaya Evleri ve başkanlık binasında yer alan Halk Masası'ndan da ücretsiz dağılan Nutuk, ilçenin dört bir yanında çocuk ve gençlerle buluştu.
19 Mayıs'ta 19 bin Nutuk
Hediye Nutuk kampanyasına 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda da devam edilecek. Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs'ta 19 bin Nutuk'u daha gençlerle buluşturacak.
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