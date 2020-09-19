Son dakika haberleri: Çocuklarda büyüme ve gelişme geriliğine dikkat - Son Dakika

Son dakika haberleri: Çocuklarda büyüme ve gelişme geriliğine dikkat

Son dakika haberlerine göre Çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği hakkında bilgiler veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Adnan Sarı, "Çocuğun standart büyüme eğrilerinin altında veya üstünde olması veya eğer daha önceki ölçümleri varsa, çocuğun kendi gelişim eğrisinde duraklama olması uyarıcı olmalıdır.

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Çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği hakkında bilgiler veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Adnan Sarı, "Çocuğun standart büyüme eğrilerinin altında veya üstünde olması veya eğer daha önceki ölçümleri varsa, çocuğun kendi gelişim eğrisinde duraklama olması uyarıcı olmalıdır. Bu durumlarda beslenme bozukluğu, genetik problemle, hormonal bozukluklar, sindirim problemleri veya kronik enfeksiyon açısından inceleme yapılması gereklidir." dedi.

Uzmanlar çocuğu erişkinden ayıran en önemli özelliğin büyümesi olduğuna dikkat çekerek büyüme teriminin, boy uzaması ve ağırlık artışı, vücudun boyutlarında gelişme teriminin ise yürüme ve konuşmaya başlamak gibi fonksiyonlarındaki ilerlemeyi anlattığını belirtiyor. Medicana Avcılar Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Adnan Sarı çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği hakkında bilgi verdi.

"ÇOCUKLARDA VÜCUT AĞIRLIĞI, BOY UZUNLUĞU RUTİN OLARAK ÖLÇÜLMELİ"

Dr. Adnan Sarı, "Çocuğun vücudu büyür, zihni gelişir. Büyüme ve gelişme geriliği bazen birlikte görülebilir. Ancak bu iki durum birbirinden ayrılmalıdır. Çocuklar büyüklerin küçük birer kopyası değildir. Onların erişkinlerden en önemli farkı, çocukların sürekli büyüyüp gelişmekte olmalarıdır." dedi ve ekledi: "Bu süreç, anne karnındayken Kadın Doğum Hekimi tarafından takip edilmeye başlanır ve çocuğun doğumuyla birlikte, ergenlik döneminin tamamlamasına kadar Çocuk Hekimi tarafından değerlendirilir."

Dr. Adnan Sarı şöyle devam etti;

"Büyüme, çocuğun fiziki özelliklerindeki artış ile tanımlanır. Gelişme ise, mental, motor ve psikolojik olgunlaşmayı anlatmaktadır. Çocukluğun değişik yaş dönemlerinde, büyüme hızları farklı olabileceği gibi, gelişme de her yaşa özgü belirli değişkenlikler beklenir. Çocuk hekimi muayenesinde büyümenin takibi için, vücut ağırlığı, boy uzunluğu, boy uzunluğu, baş çevresi ölçümleri rutin olarak yapılıp büyüme ( persantil ) eğrilerine göre değerlendirilmektedir."

GEREKLİ GÖRÜLÜRSE KEMİK YAŞI ÖLÇÜMÜ YAPILMALI

"Çocuğun boy ve kilosu ölçülüp standart büyüme eğrilerine işaretlenerek, o yaş ve cinsiyetteki diğer çocuklarla kıyaslanır" diye ifade eden Dr. Adnan Sarı, "Çocuğun standart büyüme eğrilerinin altında veya üstünde olması veya eğer daha önceki ölçümleri varsa, çocuğun kendi gelişim eğrisinde duraklama olması uyarıcı olmalıdır. Bu durumlarda beslenme bozukluğu, genetik problemle, hormonal bozukluklar, sindirim problemleri veya kronik enfeksiyon açısından inceleme yapılması gereklidir. Gerekli görüldüğünde kemik yaşı ölçümü de yapılabilir. Her çocuğun belli bir zaman diliminde belirli yetileri kazanması beklenir. Buna dayanarak çocuk hekimi gerek muayene esnasında gerekse aileye sorduğu sorularla çocuğun nöromotor ve psikososyal gelişimini değerlendirmektedir. Çocuğun gelişimi kişisel sosyal, dil, ince ve kaba motor becerileri ile değerlendirilebilir. Okul öncesi çocukların kendi başına yemek yeme, giyinme becerilerini kazanmış olması, tuvalet ve hijyen kurallarını bilmesi beklenir. Konuşması anlaşılır olmalıdır. Ayrıca konsantrasyon ve diğer çocuklarla oynayabilme yeteneği de sorgulanmalıdır." şeklinde konuştu.


- İstanbul

Çocuk Sağlığı, Avcılar, Genetik, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 13:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri: Çocuklarda büyüme ve gelişme geriliğine dikkat - Son Dakika

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