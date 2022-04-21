Son dakika haberleri... Çocuklarda işitme kaybı sorunlarının tespitinde zaman kaybetmeyin - Son Dakika

Uzmanlar, çocuklarda işitme kaybı şüphesi halinde vakit kaybetmeden işitme testi yaptırılmasının kritik önem taşıdığını belirtirken işitme cihazı kullanımının çocukların iletişim becerileri ve mental gelişimi özelinde olumlu sonuçlar ortaya koyduğuna dikkat çekiyor.

Uzmanlar, doğumdan itibaren çocukların işitme sağlıklarının yakından izlenmesi, ileri yaşlarda daha büyük sorunlar yaşanmaması adına kritik önem taşıdığını ifade ederken işitme kaybı şüphesi halinde vakit kaybetmeden işitme testi yaptırılmasının kritik önem taşıdığı ifade ediliyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan May İşitme Cihazları Uzmanı Odyolog Mehmet Tarık Kaya, Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde Türkiye'de yeni doğan bebeklere işitme testi yapıldığını hatırlattı. Kaya, "Yenidoğan işitme taraması bebekteki işitme durumunu tanımlamak için çok güvenilir ve doğru bir yöntemdir. Ancak bebek ilk tarama testini geçemediğinde bu onun işitme kayıplı olduğunun tespiti için yeterli değildir. İşitme taraması belirlenen bir süre sonra tekrarlanır. Yine başarısız olursa kısa bir süre sonra tekrar test yapılır ve bebek bu testi de geçemezse o zaman daha ileri bir işitme değerlendirmesinin yapılması gerektiği belirtilir. Bu durumla birlikte sık periyotlarla doktor ve odyolog tarafından takip edilen bebeğin en geç 3. ayında detaylı bir işitme değerlendirmesinin tamamlanması gerekmektedir" dedi.

ÇOCUKLARDA İŞİTME PROBLEMLERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Bebek ve çocuklarda ortaya çıkabilecek işitme sağlığı problemlerinin nedenlerine ilişkin konuşan Kaya, "Erken doğum, düşük doğum ağırlığı, doğumda oksijensiz kalma, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kalma, annenin gebelikte geçirdiği enfeksiyonlar, doğum travmaları, kan değişimi gerektirecek düzeyde yeni doğan sarılığı, iç kulakta hasara neden olan ototoksik ilaçların kullanımı ve genetik faktörler bu nedenler arasında sayılabilir. Medikal veya cerrahi tedavisi olmayan işitme kayıplarında işitme cihazı kullanımı işitme kaybının oluşturduğu engelleri ve iletişim problemlerini ortadan kaldırmaktadır. İşitme cihazlarının yeterli gelmediği ileri ve çok ileri derecedeki işitme kayıplarında ise koklear implant en uygun çözümü oluşturmaktadır. Merkezlerimizde hem standart pediatrik kulak koruyucuları hem de kişiye özel yapılan kulak koruyucuları bulunmaktadır" dedi. Kaya mevcut işitme cihazlarına ek olarak kablosuz FM ve mikrofon sistemlerinin de işitme sorunu yaşayan çocuklar ve ebeveynleri arasında iletişimi kolaylaştırdığı bilgisini verdi.

(İHA)