Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için kurulan hentbol takımı, 1. Lig'e kadar yükseldi

Adana'da, çoğunluğunu kente göçle gelen ailelerin oluşturduğu dezavantajlı mahallelerdeki kız çocuklarını kötü alışkanlıklardan uzak tutup spora yönlendirmek amacıyla kurulan Adasokağı Spor Kulübü, 7 yılda büyük başarılara imza atıp Hentbol Kadınlar 1. Ligi'ne kadar yükseldi.

Adana Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının destekleriyle 2014 yılında, merkez Seyhan ilçesindeki gelir düzeyi bakımından dezavantajlı mahallelerde yaşayan kız çocukları için Güney Adana Kalkınma Projesi kapsamında Adasokağı Spor Kulübü kuruldu.

Birçok branşta ortaokul seviyesindeki çocuklara eğitim verilen kulüp, 2016 yılında hentbolda çalışmalarına ağırlık verip 80 lisanslı oyuncuya ulaştı. Hentbol takımı, 2017-2018 sezonunda Türkiye Hentbol Federasyonu Bölgesel Lig 1. etabında Akdeniz bölgesinde grubunu lider tamamladı.

Aynı sezon 2. etap play-off müsabakalarıyla 2. Lig'de oynamaya hak kazanan Adasokağı Spor Külübü, 2019-2020 sezonu sonunda da Hentbol Kadınlar 1. Ligi'ne kadar yükselme başarısı gösterdi.

Ortaokul yıllarında başladıkları takımda birçok başarıya imza atan 14-16 yaşındaki kız çocukları, takımlarını Süper Lig'e çıkarabilmek için ter döküyor.

Bu sezon Kadınlar 1. Lig'de yaptığı 15 maçta 10 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan takım, 5'inci sırada bulunuyor.

Nesimi Dağdoğan: "Bu ligin en genç takımlarından biriyiz"

Adasokağı Spor Kulübü Başkanı Nesimi Dağdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'te Güney Adana Kalkınma Projesi kapsamında ortaokul öğrencileriyle takımı oluşturduklarını söyledi.

O günden bu yana takımın çok büyük başarılara imza attığını ifade eden Dağdoğan, "Proje, mahalledeki kız çocuklarını yetiştirip kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, erken yaşta evliliklerini önlenmek, akademik ve sportif başarıyı bir arada yürütmek amacıyla başlatıldı. Bu projenin başarıları çok fazla arttığı için artık kabına sığmaz hale geldi." diye konuştu.

Dağdoğan, takımın kurulduğu günden bu yana katıldığı çoğu müsabakadan başarıyla çıktığını ve 1. Lig'e kadar yükseldiğini kaydederek, "Takımdaki 14 sporcu milli takım kamplarını gördü. Takımdaki oyuncular 6 yılda 40 il gezdi. Başarılar bize yetmedi ve önce bölgesel ardından da 2. Lig'e çıktık. İki yıl bu ligde mücadele ettikten sonra 1. Lig'e yükseldik. Bu ligin en genç takımlarından biriyiz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'e çıkma hedefinde olan kulübün kısıtlı imkanlarla en iyisini yapmak için mücadelesini sürdürdüğünü aktaran Dağdoğan, destek verilmesi halinde çok büyük başarılara imza atacaklarına inandığını vurguladı.

Antrenör Akgünler ve sporcular, gelecekten umutlu

Takımın antrenörü Çağatay Akgünler, 4 yıldan bu yana çalıştırdığı takımın yaş ortalamasının küçük, hedeflerinin büyük olduğunu söyledi.

Oyunculardan 16 yaşındaki Tuana Akman, proje kapsamında 4. sınıfta katıldığı takımla birçok başarıya imza attıklarını aktardı.

Takıma katılmasına ilk etapta ailesinin izin vermediğini ancak onları ikna ettiğini belirten Akman, "İlk başlarda yapabileceğimizi düşünmüyorduk, ümitsizdik ama inandık ve çok çalıştık. Bundan sonra hedefim Süper Lig'de, ardından da Avrupa'da bir takımda oynamak." diye konuştu.

Takımın oyuncularından 14 yaşındaki Buket Seven de yaklaşık 6 yıl önce ablasıyla girdiği takımda Süper Lig'e yükselebilmek için çalıştıklarını kaydetti.

Takımın bu aşamaya geleceğini hiç düşünmediğini dile getiren 16 yaşındaki Duygu Kıyga ise 4. sınıfta tanıştığı kulübün adeta hayatını değiştirdiğini anlatarak, "Süper Lig'de oynayıp milli takımın değişmeyen, vazgeçilmez oyuncusu olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.