Son dakika haberleri... Çocukları öleceğini düşünürken yaşlı kadın korona virüsü yendi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çocukları öleceğini düşünürken yaşlı kadın korona virüsü yendi

30.11.2020 13:45

Son dakika haber: Çocukları öleceğini düşünürken yaşlı kadın korona virüsü yendi Manisa'da çok sayıda kronik rahatsızlığı bulunan yaşlı kadın 26 günde korona virüsü yenerek taburcu oldu Korona virüsü 26 günlük bir tedavinin ardından yenen Elif Tekin vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyararak...

Çocukları öleceğini düşünürken yaşlı kadın korona virüsü yendi

Manisa'da çok sayıda kronik rahatsızlığı bulunan yaşlı kadın 26 günde korona virüsü yenerek taburcu oldu

Korona virüsü 26 günlük bir tedavinin ardından yenen Elif Tekin vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyararak ziyarete gitmemelerini tavsiye etti

MANİSA - Manisa'da diyaliz, kronik kalp yetmezliği ve diyabet hastalığı bulunan yaşlı kadın Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu tedavi gördüğü Alaşehir Devlet Hastanesinde 26 günde sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Çocukları, annelerinin ölmesinden korktuklarını belirtirken, yaşlı kadın ise taburcu olurken maske ve ziyaretler konusunda vatandaşları uyararak herkesin kurallara dikkat etmesini istedi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Covid-19 virüsünde en riskli grupta yer alan 65 yaşındaki kadın kronik rahatsızlıklarına rağmen 26 günlük tedavisinin ardından korona virüsü yenerek taburcu oldu.

"Hemşireler ve doktorlar bana çok iyi baktı"

Böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren, hem kalp hem de diyabet hastalığı bulunan 3 çocuk annesi 65 yaşındaki Elif Tekin, "Rahatsızlandım ve acile geldim. Test yapıldı korona virüs olduğum anlaşıldı. Bende şeker, böbrek, tansiyon, kalp var. Bir de diyalize giriyorum. Ona rağmen bu hastalığı yendim. Hemşireler ve doktorlar bana çok iyi baktı. Çok sağ olsunlar. Herkes tedavisini yaptırsın, geciktirmesinler. Maske taksınlar, birbirlerinden uzak dursunlar, ziyarete gitmesinler. Kendilerine iyi baksınlar." diyerek vatandaşları uyardı.

"Annemizin öleceğini düşündük"

Annesinin öleceğini düşünerek çok korktuklarını söyleyen Elif Tekin'in kızı Medine Saruhan ise, "Annem bundan 26 gün önce ateş, nefes darlığı şikayetleri üzerine şüphelendik annemden. Alaşehir Devlet Hastanesinden ambulansı çağırdık. Ondan sonra annemi hastaneye yatırdılar. Bir gün sonra Covid-19 virüsüne yakalandığını öğrendik. Doktorlar annemi yoğun bakıma aldı. Annem diyaliz hastası, şekeri var, kronik kalp rahatsızlığı olduğu için öleceğini düşünerek çok korktuk. 26 günlük tedavi sonucunda doktorlarımızdan bütün sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Annemi iyileştirdiler ve annem bu virüsü yendi. Annem ölecek diye korkarken şuan çok sevinçliyiz. Bütün kronik rahatsızlıklarına rağmen annem Covid-19'u yendi. Diğer Covid-19 hastalarına da annemin iyileşmesi moral ve motivasyon olur inşallah." dedi.

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Kadir Gem ise, "Elif Teyzemizi uygulamış olduğumuz Covid tedavileriyle sağlığına kavuşturduk. Şu anda hastanemizde Covid-19 ile ilgili uygulanabilecek tüm tedaviler yapılmaktadır. Şu anda Covid-19 virüsüyle ilgili en iyi bildiğimiz tedavi yöntemi maske, mesafe, hijyen. Bunlara dikkat edilmesini vatandaşlarımızdan önemle rica ediyoruz." dedi.

Son dakika haberleri... Çocukları öleceğini düşünürken yaşlı kadın korona virüsü yendi
Son dakika haberleri... Çocukları öleceğini düşünürken yaşlı kadın korona virüsü yendi
Son dakika haberleri... Çocukları öleceğini düşünürken yaşlı kadın korona virüsü yendi
Son dakika haberleri... Çocukları öleceğini düşünürken yaşlı kadın korona virüsü yendi

Koronavirüs, Manisa, Kadın, Kalp, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri... Çocukları öleceğini düşünürken yaşlı kadın korona virüsü yendi - Son Dakika


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