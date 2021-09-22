Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Nöroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Yasemin Topçu, "Çocuklarda özellikle 12 yaşından önce ani olarak ortaya çıkan takıntı veya tiklerin yanı sıra okul başarısında düşme ve davranış değişiklikleri gözleniyorsa beta enfeksiyonu (PANDAS) akla gelmeli. Bu hastalar, öncelikle çocuk nöroloji bölümlerine yönlendirilmeli." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Topçu, PANDAS (streptokoksik enfeksiyonun yol açtığı çocukluk çağı nöropsikiyatrik bozuklukları) hastalığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Topçu, hastalığın, çocuklarda erken dönemde davranış bozukluklarına neden olduğunu belirterek, "PANDAS, halk arasında 'beta enfeksiyonu veya beta mikrobu' olarak da bilinen streptokok bakterisinin neden olduğu boğaz enfeksiyonları ile ilişkili olarak çocukluk çağında ortaya çıkan nörolojik ve psikiyatrik bir durum." bilgisini verdi.

Enfeksiyonun tedavi edilmediği veya yetersiz tedavi edildiği durumlarda bağışıklık sisteminin anormal bir reaksiyonu sonucu belirtilerin ortaya çıkabileceğini aktaran Topçu, şunları kaydetti:

"PANDAS'ın altında yatan sebep ve bazı çocuklarda neden ortaya çıktığı bilinmiyor. Çoğunlukla belirtiler 3 yaş ile ergenlik arasında ortaya çıkar ancak belirtilerin daha sonra da başlaması mümkün. Bu hastalığa yakalanan çocuklar, enfeksiyonu geçirmelerine rağmen genellikle boğaz ağrısından şikayet etmezler veya fark etmeden geçirmiş olabilir. Hastalıkla ilişkili belirtiler aniden ve dramatik bir şekilde ortaya çıkar. Takipte iyileşme ve aniden kötüleşme ataklarıyla devam edebilir. Çocuk psikiyatri ve çocuk nöroloji bölümlerinin bu hastalarda ortak çalışması ve yakın takibi önem taşır."

Topçu, çocuklarda, özellikle 12 yaşından önce ani olarak ortaya çıkan takıntı veya tiklerin yanı sıra okul başarısında düşme ve davranış değişiklikleri gözlenmesi halinde beta enfeksiyonunun akla gelmesi ve bu hastaların çocuk nöroloji bölümlerine yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Aylarca süren tiklere yol açabiliyor"

Doç. Dr. Yasemin Topçu, bu hastalıktan etkilenen çocuklarda, çoğunlukla ani gelişen istemsiz motor veya sesli tiklerin ve takıntılı davranışların ortaya çıktığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Belirtiler, genellikle birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir. Özellikle sık el yıkamaları, aşırı titizlik gibi takıntıları ve tikleri, PANDAS'a yakalanan çocukların hayat kalitesini oldukça olumsuz etkiler. Bu hastalığın neden olduğu diğer belirtiler ise uyku bozukluğu, konuşma bozukluğu, dikkat eksikliği, hiperaktivite, panik ataklar, huzursuzluk, kişilik değişikliği, okul fobisi, okul başarısında düşme, yazıda bozulma, ince motor becerilerde gerileme, iştah değişiklikleri, intihar düşüncesi, idrar kaçırma ve psikotik belirtilerdir."

Topçu, bu enfeksiyonla ortaya çıkan olumsuzlukların uygun ilaç ve terapiyle birlikte çözülmesi gerektiğini aktararak, "Beta enfeksiyonu teşhisi konan çocuklar PANDAS semptomları geliştirseler de geliştirmeseler de antibiyotiklerle ve uygun sürede tedavi edilmeli. Tüm bu tedavi seçeneklerine cevap alınamayan veya kötüleşme seyreden çocuklarda bağışıklık sisteminin çalışmasını düzenleyen tedavi yöntemleri kullanılmalı." değerlendirmesinde bulundu.