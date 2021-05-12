Çocukların bayramlıkları "muhtar ablalarından" - Son Dakika

Çocukların bayramlıkları "muhtar ablalarından"

12.05.2021 11:23

Kayseri'de muhtarlık yaptığı mahallenin ihtiyaç sahibi çocuklarına ve ailelerine, hem kendi imkanlarıyla yardım eden hem de hayırseverlerin yardımlarını ulaştıran Gonca Kaan, bayram öncesi dağıttığı bayramlık elbiselerle çocukların yüzünü güldürdü.

Kayseri'de muhtarlık yaptığı mahallenin ihtiyaç sahibi çocuklarına ve ailelerine, hem kendi imkanlarıyla yardım eden hem de hayırseverlerin yardımlarını ulaştıran Gonca Kaan, bayram öncesi dağıttığı bayramlık elbiselerle çocukların yüzünü güldürdü.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 2019 yılından bu yana muhtarlık yapan Kaan, kimi zaman mahalle çocuklarının ücretsiz saç bakımlarını yaptırıyor kimi zaman ayakkabı, kıyafet, market ihtiyacı gibi yardımlarla vatandaşları sevindiriyor.

Bu yılın ocak ayında aldığı 1500 çift ayakkabıyı mahalleliye ulaştıran Kaan, bu bayram da tam kapanma öncesi mağazalardan kendi imkanıyla temin ettiği ayakkabı, tişört ve pantolonları, ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 çocuğa bayramlık olarak dağıttı.

AA muhabirine konuşan Kaan, iki mahallenin birleştirilmesinden oluşan Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin nüfusunun yaklaşık 45 bin olduğunu söyledi.

Mahallenin çoğunlukla dar gelirli ailelerden oluştuğunu anlatan Kaan, "Muhtarlık sadece kağıt imzalamak, evrak dağıtmak, postacılık değil. Vatandaşımıza ne yapabilirim, diye düşünüyorum. Her şeyi tek başıma karşılamam mümkün değil tabi ki. Hayırseverler de ramazan boyunca fitre ve zekatlarını, sadakalarını getirdiler, birçok aileye ulaştık." diye konuştu.

15 yıl aynı mahallede kadın kuaförü olarak dükkan işlettiğini aktaran Kaan, dükkanını kapattığını ancak iki farklı mahalledeki kuaför salonlarında kız çocuklarının saçlarını kestirdiğini, erkeklerin ise tıraşlarını ücretsiz yaptırdığını dile getirdi.

Bu yıl da çocukları sevindirmek için çeşitli hediyeler alan Kaan, "Bayram havası yaşattım, 5 dakikalığına da olsa. İnşallah daha güzel günler görürüz, bugünleri de atlatacağız, daha güzel bayramlar göreceğiz." diye konuştu.

Mahallelinin de yardımlar karşısında sevindiğini belirten Kaan, elinden geldiğince herkesin derdine derman olmaya çalıştığını ifade etti.

Mahalle sakinlerinden Turgut Akbaş da 10 yıldır mahallede yaşadığını, muhtar Kaan'ın tüm mahalleliye yardım etmeye çalıştığını belirterek, "Allah kendisinden razı olsun, çok memnunuz." dedi.

Çocukların bayramlıkları muhtar ablalarından
Çocukların bayramlıkları muhtar ablalarından
Çocukların bayramlıkları muhtar ablalarından
Çocukların bayramlıkları muhtar ablalarından

Muhtarlık, Kayseri, Muhtar, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocukların bayramlıkları 'muhtar ablalarından' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 43'e, yaralı sayısı ise 296'ya çıktı Son Dakika: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 43'e, yaralı sayısı ise 296'ya çıktı Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum 8 yaşındaki kardeşini ormanda 27 yerinden bıçakladı, yaşananları hatırlamadığını söyledi 8 yaşındaki kardeşini ormanda 27 yerinden bıçakladı, yaşananları hatırlamadığını söyledi Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti! Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti! Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız? İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız?

Son Dakika Haberleri
12:18 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme: Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden
12:10 Son Dakika: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda can kaybı 43'e, yaralı sayısı ise 296'ya çıktı
11:52 Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü
11:42 Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum
11:39 Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik
11:24 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 491 lira sınırına dayandı
11:20 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz
11:07 Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı
10:57 Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok
10:43 Yıkılma tehlikesi olan ahşap köprüde boğaya spor yaptırdı! Görenler tepki gösterdi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme: Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şarkılı gönderme: Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden         
12:18
Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı         
12:05
2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı         
11:45
Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik Fenerbahçe'yi kızdıracak gönderme! Sivassporlu Kayode: Geldik, gördük, fethettik         
11:39
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz         
11:21
Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı         
11:07
Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok         
10:57
Burak Sergen'den müjdeli haber geldi: Taburcu olması bekleniyor Burak Sergen'den müjdeli haber geldi: Taburcu olması bekleniyor         
09:47
157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı! 157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı!         
09:35
Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa saldırılarına sert tepki: Kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor, böyle saldırıların durması gerekiyor Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa saldırılarına sert tepki: Kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor, böyle saldırıların durması gerekiyor         
09:28
Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın "Bana sinir oluyor musun?" sorusuna güldüren cevap: Sen adamı çürütürsün         
09:27
İsrail, Lid'de kontrolü tamamen yitirdi! Kentte OHAL ilan edildi İsrail, Lid'de kontrolü tamamen yitirdi! Kentte OHAL ilan edildi         
09:19
13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor         
09:03
Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum         
08:30
Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler         
00:19
Ormanda asılı bulunan ikilinin yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi Ormanda asılı bulunan ikilinin yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi         
18:57
Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2021 12:22:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocukların bayramlıkları "muhtar ablalarından" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement