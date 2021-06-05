Bağcılar'da ilk ve ortaokul öğrencileri "deniz salyası" hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'nde eğitim gören çocuklar, Marmara Denizi kıyılarını kaplayan ve halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen müsilaj hakkında öğretmenlerinden bilgi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda etkili olan "deniz salyası", kötü koku ve görüntü kirliliği nedeniyle İstanbul ve çevresini olumsuz etkiliyor.

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evlerinde eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencileri de bir süredir kitle iletişim araçlarında yer alan deniz salyasının ne olduğu, neden oluştuğu ve zararları hakkında öğretmenlerine çeşitli sorular yöneltti.

Gelen sorular üzerine öğretmenler, gerek uzman görüşleri gerek bilimsel veriler içeren sunumlar yaparak, müsilajı öğrencilerine anlattı.

Öğretmenler, müsilaj ile ilgili fotoğraf ve videolara da yer verdikleri sunumlarında, iklim değişikliği, denizlerde meydana gelen kirlilik ve deniz suyu sıcaklığının deniz salyalarının oluşumuna neden olduğunu ifade ederek, "deniz salyası"nın artışını önlemek amacıyla ilgili kurumların çalışmalar yaptığı bilgisini de öğrencilerine aktardı.