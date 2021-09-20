Muş'ta çocuklarının da bulunduğu otomobilde uyuşturucu taşıyan çift tutuklandı - Son Dakika

Muş'ta çocuklarının da bulunduğu otomobilde uyuşturucu taşıyan çift tutuklandı

Muş'ta çocuklarının da bulunduğu otomobilde 40 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirilen çift, tutuklandı.

Muş'ta çocuklarının da bulunduğu otomobilde 40 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirilen çift, tutuklandı. Hakkari'den otomobiliyle yola çıkan S.T. ve eşi R.H.T, Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alındı. Kent girişindeki polis uygulama noktasında durdurulan araçta, Narkotik Köpeği Thor'un desteğiyle yapılan aramada, 80 paket içerisinde 40 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi. Araçta iki çocuğu da bulunan S.T. ve R.H.T. çifti gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Son Dakika

Bayilerin "Stokta yok" dediği Honda Civic'in bir tarlada bekletilmesi tepki çekti

Brezilyalı futbolcu Hulk, boşandığı eşinin yeğeninden çocuk sahibi oluyor

Cristiano Ronaldo, golleriyle Manchester United'ı sırtladı, Messi için ise sezon kabus gibi başladı

Erdoğan'ın da katılacağı BM Genel Kurulu'nda korona endişesi patlak verdi! İşte alınan tüm önlemler

Cinsel ilişki için anlaştığı genç kızı gömen öğretmen, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı

Rusya'da 8 kişinin öldüğü üniversite saldırısının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan, "Elimde silah var, istediğimi yaparım" diye paylaşım yapmış

Domuz zannettiği kardeşini kazara öldürdü, aynı tüfekle kendini vurdu

İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti