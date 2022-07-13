Top oynama yüzünden çıkan kavgada 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Top oynama yüzünden çıkan kavgada 4 kişi tutuklandı

13.07.2022 09:59

Adana'da çocukların top oynaması yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralanırken, olaya karıştığı öne sürülen 4 zanlı tutuklandı.

Adana'da çocukların top oynaması yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralanırken, olaya karıştığı öne sürülen 4 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 5 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Zübeyde (38) ile Mesut Güneş (38) çiftinin çocukları Y.G. (16) ve M.G. (14) sokakta top oynamaya başladı. Bu sırada çocukların topu, komşuları İhsan Çaçan'ın (47) sokakta park halindeki otomobiline çarptı. Sokaktan gelen ses üzerine balkona çıkan Çaçan, çocuklara tepki gösterdi. Daha sonra Çaçan, Güneş ailesinin evine gidip, "Çocuklarınız otomobilime zarar veriyor" dedi. Zübeyde Güneş de tepki gösterince iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çaçan, Mesut Güneş'i darbedip evine döndü.

Amcasının darbedildiğini öğrenen Mustafa Güneş (22) telefonla aradığı arkadaşları Murat Kılıç, Mehmet Ziya Öztemel (21) ve İbrahim Ekinci'yi (22) oturdukları sokağa çağırdı. Öztemel, sokağa çağırdığı İhsan Çaçan'a tabancayla ateş açtı. Bunun üzerine Çaçan'ın kardeşi Yasin Çaçan da (41) pompalı tüfekle karşılık verince sokak ortasında çatışma çıktı. Silahlı kavgada İhsan Çaçan, yakınları İrfan, Yasin ve Azize Çaçan ile diğer aileden Öztemel ve İbrahim Ekinci yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralılardan İhsan Çaçan ile Mehmet Ziya Öztemel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde çalışma yapan polis, 8 boş pompalı tüfek kartuşu ve 7 boş tabanca kovanı bulurken, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ve 3 pompalı tüfeğe de el koydu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Güneş, Murat Kılıç, Yasin Çaçan ve Ziya Öztemel çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - ADANA

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6 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA, ÇOCUKLARIN TOPUNUN OTOMOBİLE ÇARPMASINDAN ÇIKMIŞ 6 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA, ÇOCUKLARIN TOPUNUN OTOMOBİLE ÇARPMASINDAN ÇIKMIŞ Son dakika haber... 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 4 zanlısı tutuklandı Son dakika haber... 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 4 zanlısı tutuklandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Top oynama yüzünden çıkan kavgada 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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