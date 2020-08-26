Son dakika haberleri: Çocuklarına 'Babanızı aramaya gidiyorum' deyip, selde kaybolan eşini arıyor (6) - Son Dakika

KAYIP EŞİ ARANAN KADIN: DEVLETİMİZ ACILI GÜNÜMÜZDE YANIMIZDA

Giresun'da, selin vurduğu Dereli ilçesinde sel sularına kapılan, 4 çocuk babası Kemal Akar'ı (58) arama çalışmaları sürdürülüyor. İlçede yıkılacak hasarlı binalar arasında yer alan evini terk etmek zorunda kalan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla kiralanarak, eşyalarla döşenen yeni eve çocuklarıyla yerleşen Zeynep Akar (56), kayıp eşinden gelecek haberi bekliyor.Hüzünlü bekleyişini sürdüren Zeynep Akar, afet anında yaşadıkları korku dolu anları anlatırken, sabahı zor ettiklerini söyledi. Kayıp eşine ait ilçe merkezindeki dükkanın yer aldığı binanın, hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkıldığını söyleyen Zeynep Akar "O gün çok kötü şeyler oldu, yağmur yağdı, dere geldi. Beyim eve gelemedi o gece. Dükkanın içinden dereye mi gitti, çarşının içinden mi gitti; bilmiyoruz. O kabus dolu gecede beyim orada kaldı. Ben burada kaldım. Bağıra bağıra sabah ettik. Evimiz, dükkanımız hep gitseydi de beyim kalsaydı keşke. Devlet büyüklerimiz hep yanımızda, inşallah beyim bulunur. Olaydan 1 saat önce gördüm; iş yerine yanına gittim sonra yağmur bastırınca eve döndüm sonra da ondan hiç haber alamadım. Şimdi hangi taşın altında, nerede; hiç bilmiyorum. Devletimiz bu acılı günümüzde yanımızda oldu, arıyor bizi, bakanlarımız ev açtı bize. Devletimize teşekkür ederiz" dedi.

Arzu ERBAŞ- Doğancan İLEK/DERELİ (Giresun),