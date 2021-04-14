Son dakika haber! Çocuklarını parka gönderen aileler onları güvenlik kamerasıyla izliyor - Son Dakika

Çocuklarını parka gönderen aileler onları güvenlik kamerasıyla izliyor

"Film izler" gibi cep telefonlarından parktaki çocuklarını izliyorlar

Bu mahalledeki parklar yüksek güvenlikli

BURSA - Bursa'da mahalleli bir araya geldi, çocuk parklarına kamera yerleştirdi. Aileler parkta oynayan çocuklarını güvenlik kamerasıyla evlerinden ve iş yerlerinden izliyor.

Osmangazi ilçesi Ovaakça santral mahallesi sakinleri örnek bir uygulamaya imza attı. Vatandaşlar mahallede bulunan parklara güvenlik kamerası yerleştirdi. Aileler bu sayede çocuklarını parka tek başına yollarken, çocuklarını bilgisayar ve cep telefonuna yükledikleri uygulamayla canlı olarak 24 saat izleyebiliyorlar. Bu uygulama sayesinde aileler çocuklarını gönül rahatlığıyla tek başına parka gönderebiliyor.

Mahallesinde bulunan parkların güvenli olduğunu ifade eden Ovaakça Santral Mahallesi Muhtarı Yasemin Vatansever, "Mahallemizde bulunan parklara güvenlik kamerası taktırdık. Bu sayede çocuklar parklara tek başına çıkabiliyor. Aileler parka çıkan çocuklarını güvenlik kamerası üzerinden evlerinden ve işyerlerinden izleyebiliyor. Mahallemizde bulunan parklar yüksek güvenlikli çocuklarda ailelerde bu uygulamadan oldukça mutlu" dedi.

Parka aileleri olmadan tek başına oynamaya çıkan çocuklar, "Parklarımız güvenlik kamerasıyla 24 saat ailelerimiz tarafından izlenebiliyor. Bu sayede bizde tek başımıza parka çıkıp dilediğimiz gibi oyunlar oynuyoruz" şeklinde konuştu.