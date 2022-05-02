Son dakika haberleri: ÇOCUKLARIYLA BAYRAMLAŞMAYA GİTTİ, ESKİ EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberleri: ÇOCUKLARIYLA BAYRAMLAŞMAYA GİTTİ, ESKİ EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

02.05.2022 23:20

Edinilen son dakika haberine göre AKSARAY'da Zeynep Koyun (26), bayram dolayısıyla 2 çocuğunu görmeye gelen eski eşi Bilal G. (29) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

AKSARAY'da Zeynep Koyun (26), bayram dolayısıyla 2 çocuğunu görmeye gelen eski eşi Bilal G. (29) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Göğsünden aldığı iki bıçak darbesiyle ağır yaralanan Koyun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, cinayet zanlısı eski eş ise polise teslim oldu.

Olay, saat 14.30 sırlarında Güzelyurt ilçesinde meydana geldi. Bilal G., bayram nedeniyle 7 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki oğlunu görmek için boşandığı eşi Zeynep Koyun'un birlikte yaşadığı dedesi Cavit Koyun'un evine gitti. Bilal G. ve eski eşi Zeynep Koyun arasında, iddiaya göre çocukları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bilal G., eşi Koyun'a bıçakla saldırdı. Göğsünden aldığı 2 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Zeynep Koyun, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Güzelyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zeynep Koyun, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan Bilal G. ise bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Bilal G., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Son dakika haberleri: ÇOCUKLARIYLA BAYRAMLAŞMAYA GİTTİ, ESKİ EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Son dakika haberleri: ÇOCUKLARIYLA BAYRAMLAŞMAYA GİTTİ, ESKİ EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Son dakika haberleri: ÇOCUKLARIYLA BAYRAMLAŞMAYA GİTTİ, ESKİ EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Son dakika haberleri: ÇOCUKLARIYLA BAYRAMLAŞMAYA GİTTİ, ESKİ EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

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Zeynep Koyun, Cinayet, Aksaray, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ÇOCUKLARIYLA BAYRAMLAŞMAYA GİTTİ, ESKİ EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: ÇOCUKLARIYLA BAYRAMLAŞMAYA GİTTİ, ESKİ EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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