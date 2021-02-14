Çocuklarıyla evi terk eden eşini Sevgililer Günü'nde de ikna edemeyen koca, 'Elveda' yazıp hayatına son verdi - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Maden Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ali Ö'nün eşi, iddiaya göre şiddeti geçimsizlik nedeniyle 3 çocuğunu da yanına alıp, bir süre önce kocasını terk etti. Eşi ile barışmaya çalışan Ali Ö, başarılı olamadı. Bugün Sevgililer Günü nedeniyle eşine mesaj atan Ali Ö, yeniden reddedildi. Ali Ö, eşi ile arasında geçen mesajlaşmayı sosyal medya hesabından paylaştı.

"HERKES BENDEN NEFRET ETTİ"

Ali Ö. paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Benim canımı, çocuklarımı alanlar Allah onlara da aynısını yaşatsın. Bana kendi eşim iftiralar attı. Dayanamıyorum, kimseye derdimi anlatamıyorum. 7 yıllık evliyim, daha bir tokat vurmadım. Benim tek kötü sözüm yaptığı hareketlere söylediği sözlere cevap vermekti. Bu evden annesinin evine kaçınca benim hakkımda çok ağır kelimeler yaydılar insanlara kendilerini haklı göstermek için. Beni seven insanlar benden nefret etti. Dayanamıyorum yaşadıklarıma. Çocuklarım yanımda olmadan bu kadar dayanabildim. Elveda herkese."

SİLAH SESİNİ MAHALLELİ DUYDU

Sosyal medyadan yayınladığı mesajın ardından Ali Ö, av tüfeğiyle kendisini başından vurarak yaşamına son verdi. Silah sesini duyan mahalleli, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ali Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.