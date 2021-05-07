Mardin'de çocukluğundan gelen uçurtma sevgisi tutkuya dönüşen Zahit Mungan'ın yaptığı uçurtmalar kent semalarını renklendiriyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan Zahit Mungan, 5 yaşından beri uçurtmalarla ilgileniyor. Mungan'ın 5 yaşında başlayan uçurtma tutkusu hayatını uçurtma üzerine şekillendirmesine neden oldu. Doğup büyüdüğü evi uçurtma atölyesine çeviren Mungan, birçok ülkede davet üzerine gittiği uçurtma festivallerinde Türkiye'yi temsil etti. Yaptığı uçurtmalarla çocukların gönlüne taht kuran Mungan, yetişkinleri de çocukluklarına geri götürüyor. Kız kardeşini uçurtmayla uçurmak hayalini de gerçeğe dönüştüren Mungan, uçurtmalarına Mardin'in kültürel değerlerini taşıyor.

"Doğup büyüdüğüm evi uçurtma atölyesine çevirdim"

5 yaşından beri uçurtma ile ilgilendiğini kaydeden Zahit Mungan, "Mardin'de doğup büyüdüm. Mardin'de uçurtma bir gelenektir. Ben bu geleneği sürdürmek için burada uçurtma atölyeleri gerçekleştiriyorum. Bizim Mardin'de ne zaman gelirseniz gelin gökyüzünde mutlaka bir uçurtma görürsünüz. Bu da benim ilham kaynağımdır. Ben doğup büyüdüğüm evi uçurtma atölyesine çevirdim. Burada çocuklara hem uçurtma yapmayı hem de uçurmayı öğretiyorum" dedi.

"Uçurtmalarda kültürel değerleri çalışıyorum"

Yurt dışında birçok uluslararası uçurtma festivalinde Türkiye'yi temsil ettiğini vurgulayan Mungan, "Hindistan, Avrupa'da Malta Adası'nda, Ukrayna gibi ülkelerde Türkiye'yi temsil ettim. Bunlardan bir tanesi Şahmeran. Onun haricinde bizim Mardin'de gökyüzünde sadece uçurtmalar uçmaz. Güvercinler uçar, güvercin uçurtması yaptım. Mardin'in sokakları çok dar olduğu için yüklerimizi eşeklere taşıttırıyoruz. Bu yüzden büyük bir eşek uçurtması yaptım" diye konuştu.

"55 kilogram ağırlığındaki kız kardeşimi uçurtmayla uçurdum"

Hep uçurtmanın peşinde koştuğunu aktaran Mungan, "Hep uçurtma hayalleri kurdum. Büyük bir uçurtma yaparak kız kardeşimi uçurtmayla uçurdum. 55 kilogram ağırlığındaki kız kardeşim Ceylan'ı uçurdum uçurtmayla. Ben aynı zamanda köy okullarında uçurtma etkinlikleri gerçekleştiriyorum. Köy okullarına gidiyorum. Oradaki çocuklara uçurtma yapmayı öğretiyorum. Sadece uçurtma yapmayı öğretmiyorum aynı zamanda uçurtmanın tarihini ve geçmişini anlatıyorum. Çocuklara önce uçurtmanın değerli olduğunu öğretiyorum. Daha sonra uçurtmalarımızı yapıp köy okulunda hep beraber uçuruyoruz. Bu onlar için unutulmaz bir an oluyor" şeklinde konuştu. - MARDİN