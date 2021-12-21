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Son dakika haberleri | Çocukluk arkadaşını kurusıkıyla öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika

Son dakika haberleri | Çocukluk arkadaşını kurusıkıyla öldüren sanığa müebbet hapis cezası

21.12.2021 18:41

Son dakika haberine göre Çocukluk arkadaşını kurusıkıyla öldüren sanığa müebbet hapis cezası Kağıthane'de sokak çocukluk arkadaşını kurusıkıyla göğsünden vurarak öldüren sanık 21 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, indirim uygulanmaksızın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Çocukluk arkadaşını kurusıkıyla öldüren sanığa müebbet hapis cezası

İSTANBUL - Kağıthane'de sokak çocukluk arkadaşını kurusıkıyla göğsünden vurarak öldüren sanık 21 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, indirim uygulanmaksızın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kağıthane'de sokak ortasında tartıştığı çocukluk arkadaşı Yurdal Karademir'i kurusıkı tabancayla göğsünden vurarak öldüren tutuklu sanık Ümit Özer'in 21 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Ümit Özer ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada beyanda bulunan müştekiler, şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek tutuklu sanığın cezalandırılmasını talep ettiler.

"Bana gösterilen davranışlara karşı ne tür bir tepki vereceğimi kestiremiyorum"

Tutuklu sanık Ümit Özer savunmasında, "Annemi arayıp, bana mesaj gönderene kadar hiçbir şekilde maktulün yanına gitmedim. Olay esnasında aldığım darbelerden dolayı belli bir sarsıntı geçirdim ve doğal olarak rahmetlinin daha önce cezaevine girdiğini de bildiğimden, olay anında onun psikolojisiyle hareket ettim. Bana gösterilen davranışlara karşı ne tür bir tepki vereceğimi kestiremiyorum, bununla ilgili raporu da mahkemeye sundum. Kesinlikle öldürme kastım yoktur" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı ise müvekkilin olay anında panikle hareket ettiğini belirterek, tutuklu sanık Ümit Özer'e haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.

Karar öncesi son sözü sorulan tutuklu sanık Ümit Özer, "Pişmanım, böyle olmasını istemezdim. Takdir mahkemenindir" dedi.

Mahkeme, tutuklu sanık Ümit Özer'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse mahkum etti. Sanığın cezasına indirim uygulamayan mahkeme, ayrıca sanığı 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan da 1 yıl hapis ile 600 TL adli para cezasına çarptırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ümit Özer'in husumetlisi Yurdal Karademir'i konuşmak maksadıyla aradığı ve bunun sonucunda buluştukları anlatıldı. İddianamede, şüpheli Özer'in maktulle tartıştığı, tartışmanın kavgaya dönüştüğü ve ardından şüphelinin üzerindeki tabancayı çıkararak maktul Yurdal Karademir'e 4 kez ateş ettiği kaydedildi.

İddianamede şüpheli Ümit Özer'in 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 13 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Son dakika haberleri | Çocukluk arkadaşını kurusıkıyla öldüren sanığa müebbet hapis cezası
Son dakika haberleri | Çocukluk arkadaşını kurusıkıyla öldüren sanığa müebbet hapis cezası
Son dakika haberleri | Çocukluk arkadaşını kurusıkıyla öldüren sanığa müebbet hapis cezası
Son dakika haberleri | Çocukluk arkadaşını kurusıkıyla öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Ümit Özer, Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Çocukluk arkadaşını kurusıkıyla öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika


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