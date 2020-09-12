Çocukluk hayalini ata tohumlarıyla gerçekleştirdi - Son Dakika

Ankara'da yaşayan Sadık Şanlı, 10 yıldır biriktirdiği ata tohumlarından organik ürün yetiştiriyor.

Çeşitli kurumlarında çalışan 41 yaşındaki Sadık Şanlı, yaşadığı stresli hayattan kurtulmak için çocukluk hayali olan sebze üretimi için harekete geçti.

Yaklaşık 10 yıldır topladığı ata tohumlarıyla Akyurt ilçesinde geleneksel yöntemlerle sebze üretmeye başlayan Şanlı'nın, 15 dönümlük arazide ürettiği sebzeler, yoğun ilgi görüyor.

Organik üretim yapan Şanlı, AA muhabirine, tohumun hayat olduğunu, sağlıklı yaşam için ilaçsız, gübresiz ata tohumlarıyla geleneksel yöntemlerle üretim yapılması gerektiğini söyledi.

Her gittiği yerde farklı sebze türleri tanıdığını aktaran Şanlı, bir süre sonra ata tohumu biriktirmeye başladığını belirtti.

Herkese örnek olmak istiyor

Daha sonra üretim yapmaya başladığını anlatan Şanlı, şöyle devam etti:

"Özellikle iş sahibi olamayan gençlere ve sebze üreten çiftçilerimize örnek olmaya çalışıyorum. Zengin geniş bir fide popülasyonuyla üretime başladım. Geliştirdiğim yöntemlerle hiç gübre ve ilaç kullanmadan çok daha kaliteli, lezzetli ve fazla üretim yapıyorum. Oldukça sağlıklı fideler elde ettik. Bunun yansıması olarak da çok daha verimli bir mahsul dönemi geçiriyoruz. Benden ürün alanlar çok memnun. İnsanlar uzun yıllardır unuttukları tatları hatırladıklarını söylüyor. Olumlu tepkiler almak beni çok mutlu ediyor."

Şanlı, hedef kitlesini büyütüp, Ankara ve Türkiye genelinde insanların ata tohumlarıyla üretilen doğal ürünlerden yemelerini sağlamak istediğini kaydetti.

Çevresindekiler de üretim yapmaya başladı

Emekli öğretmen Nesibe Özyazgı (63), Şanlı'nın çalışkanlığı ve azmiyle herkese örnek olduğunu, kendilerinin de doğal yöntemlerle sebze üretmeye başladığını aktardı.

Vatandaşlardan Ahmet Cemil Belir de "Ben de devlet memuruyum. Yıllardan sonra bir küçük bahçemiz oldu. Bütün ihtiyacımızı bahçede ata tohumlarıyla, doğal yollarla üretiyoruz. Gerçekten de Sadık Şanlı sayesinde çok sağlıklı bir üretim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.