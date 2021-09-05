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Çocukluk tutkusu, kentin ilk mağaza konseptli antika dükkanını açtırdı - Son Dakika

Çocukluk tutkusu, kentin ilk mağaza konseptli antika dükkanını açtırdı

05.09.2021 11:45

Çocukluk tutkusu, kentin ilk mağaza konseptli antika dükkanını açtırdı Bankacıydı, antikacı oldu Çocukluğundan bu yana nostaljiye olan merakı dolayısıyla çok sayıda antika eşya biriktiren emekli bankacı Ayşim Aktaş, Kocaeli'de ilk mağaza konseptli antika dükkanı açtı.

Çocukluk tutkusu, kentin ilk mağaza konseptli antika dükkanını açtırdı

Bankacıydı, antikacı oldu

KOCAELİ - Çocukluğundan bu yana nostaljiye olan merakı dolayısıyla çok sayıda antika eşya biriktiren emekli bankacı Ayşim Aktaş, Kocaeli'de ilk mağaza konseptli antika dükkanı açtı. 2 bini aşkın antika eşyanın sergilendiği dükkan, insanları geçmişe götürüyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Ayşim Aktaş, çocukluk hobisini emekli olduktan sonra işe dönüştürdü. Yıllardan bu yana evinde çok sayıda antika eşya biriktiren Aktaş, antika koleksiyonuna daha fazlasını ekleyerek, Kocaeli'de ilk olan mağaza konseptli antika dükkanı açtı. Eşinin ve çocuğunun destekleriyle hayalini gerçekleştiren Aktaş, dükkanında sergilediği eşyalar ile insanları geçmişe götürüyor.

"Bazıları mutlu oluyor, bazıları hüzünleniyor"

Antika tutkusunun, çocukluktan geldiğini anlatan Ayşim Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Çocukluğumdan bu yana nostaljiye, anılara karşı bir bağlılığım vardı. Zaman içerisinde antika eşyalara karşı olan merakım daha da gelişti. Çalışmam gerektiğini düşünerek, keyif alabileceğim bir iş yapmak istedim. Bunun üzerine hobimi, işe dönüştürmeye karar verdim. Dükkanıma sadece gezmek için gelenler de var. Eşyaların arasında gezdikleri zaman mutlu olanlar, hüzünlenenler, anılarını hatırlayıp çayını yudumlayanlar var. İnsanların illa bir şey almaları gerekmiyor, dükkanı gezerken bir şeyler hatırlıyor olmaları bile bizim için çok keyifli. İnsanlar keyif aldıkları zaman biz de keyif alıyoruz"

"Ürün almaktan kendimizi geri tutamıyoruz"

Kocaeli'de mağaza konseptli antika dükkanının hiç olmadığını söyleyen Aktaş, "Biz mağazamızı 2 bin ürün ile açtık. Ürünlerimizden satın alanlar oldu, yeni gelenler oldu. Bu ilgi ve hobi olduğu için ürün almaktan kendimizi geri tutamıyoruz. Bizde daha çok vintage (nostaljik) ürünler var. Antika ürünlerimiz de var ama ağırlıklı olarak nostaljik ürünler var" şeklinde konuştu.

"İnsanlarla tarihi paylaşıyoruz"

Açtığı dükkanda insanlarla tarihi paylaştıklarını kaydeden Aktaş, "Bu bizim hobimizdi. Sürekli gezip eskiye dair şeyleri evimizde toparlıyorduk. Evde çok fazla ürün olunca koyacak yer sıkıntısı olmaya başladı. Emekli olunca da hobimizi işe çevirdik. Biz burada insanlarla tarihi paylaşıyoruz, anılarını, sevinçlerini, hüzünlerini paylaşıyoruz. İnsanlar anılarında olan şeyleri burada küçük bir bütçeyle sahip olabiliyorlar" sözlerine ekledi.

"Çocukluğuma döndüm"

Antika dükkanına gelen herkesin kendinden bir parça bulabileceğini belirten Münire Karahan, "Geçmişle, gelecek arasında bağ kuran çok özel bir dükkan. İnsanların buraya gelip anılarını tazeleyeceğine inanıyorum. Çok özel ve güzel parçalar var. Herkesin kendinden bir şey bulabileceği bir dükkan olmuş. Çocukluğuma döndüm, babaannemin, anneannemin zamanından kalmış eşyalar gördüm, onlarla anılarım tazelendi diyebilirim" diye konuştu.

"Burada ruhumu dinlendiriyorum"

Antika mağazasına sık sık gelip, ruhunu dinlendirdiğini ifade eden 70 yaşındaki Sami Eser ise "Tarih çok güzel bir şey. Burada 5 yaşıma döndüm. İnsanlarımız buraya gelip görsün, baksınlar. İlla ürün satın almak şart değil. Bakacaksın, tarihini görecek ve öğreneceksin. Şimdiki zamanla, o zaman arasında çok büyük bir fark var. Devamlı buraya geliyor ve ruhumu dinlendiriyorum. Burayı geziyorum, tarihimi görüyorum ve dinleniyorum" ifadelerini kullandı.

Çocukluk tutkusu, kentin ilk mağaza konseptli antika dükkanını açtırdı
Çocukluk tutkusu, kentin ilk mağaza konseptli antika dükkanını açtırdı
Çocukluk tutkusu, kentin ilk mağaza konseptli antika dükkanını açtırdı
Çocukluk tutkusu, kentin ilk mağaza konseptli antika dükkanını açtırdı
Çocukluk tutkusu, kentin ilk mağaza konseptli antika dükkanını açtırdı
Çocukluk tutkusu, kentin ilk mağaza konseptli antika dükkanını açtırdı
Çocukluk tutkusu, kentin ilk mağaza konseptli antika dükkanını açtırdı
Çocukluk tutkusu, kentin ilk mağaza konseptli antika dükkanını açtırdı
Çocukluk tutkusu, kentin ilk mağaza konseptli antika dükkanını açtırdı
Çocukluk tutkusu, kentin ilk mağaza konseptli antika dükkanını açtırdı
Çocukluk tutkusu, kentin ilk mağaza konseptli antika dükkanını açtırdı
Çocukluk tutkusu, kentin ilk mağaza konseptli antika dükkanını açtırdı
Çocukluk tutkusu, kentin ilk mağaza konseptli antika dükkanını açtırdı
Çocukluk tutkusu, kentin ilk mağaza konseptli antika dükkanını açtırdı
Çocukluk tutkusu, kentin ilk mağaza konseptli antika dükkanını açtırdı

Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocukluk tutkusu, kentin ilk mağaza konseptli antika dükkanını açtırdı - Son Dakika


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