Pazar yerlerinde alınan önlemler
Polis ekiplerinin denetimlerinden detaylar
Belediye ekiplerinin maske dağıtımı
Ekiplerin vatandaşları uyarması Aksaray
Aksaray'da ise 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler caddelerinde polis ekipleri, maske ve mesafe konularında uyarıda bulunuyor.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda zabıta ekipleri, pazar yerlerine vatandaşları HES kontrolüyle alıyor.
Aksaray Belediyesi ekipleri de kentin çeşitle noktalarında ücretsiz maske dağıtıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | 'Çok yüksek riskli' iller kategorisindeki Aksaray'da denetimler sürüyor - Son Dakika