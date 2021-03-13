Son dakika haberi | "Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Aksaray'da denetimler sürüyor

Son dakika gelişmesine göre Pazar yerlerinde alınan önlemler Polis ekiplerinin denetimlerinden detaylar Belediye ekiplerinin maske dağıtımı Ekiplerin vatandaşları uyarması AksarayAksaray'da ise 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler caddelerinde polis ekipleri, maske ve mesafe konularında...

Pazar yerlerinde alınan önlemler Polis ekiplerinin denetimlerinden detaylar Belediye ekiplerinin maske dağıtımı Ekiplerin vatandaşları uyarması Aksaray Aksaray'da ise 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler caddelerinde polis ekipleri, maske ve mesafe konularında uyarıda bulunuyor. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda zabıta ekipleri, pazar yerlerine vatandaşları HES kontrolüyle alıyor. Aksaray Belediyesi ekipleri de kentin çeşitle noktalarında ücretsiz maske dağıtıyor.

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