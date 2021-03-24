Son dakika haberleri! "Çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da denetimler sürüyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da denetimler devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen "Haftalık Tematik Denetimler" genelgesi kapsamında Samsun'da halk otobüsleri, halı saha, spor tesisi, lokanta, pastane, cami ve sanayi bölgelerinde maske ve mesafe denetimi gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 17 ilçede kaymakamlar başkanlığında kural ihlali yapan iş yeri sahipleri ve vatandaşlara toplam 13 bin 298 lira ceza uygulandığı bildirildi.

Tematik denetimler kapsamında 17 ilçede bugün 1169 lokanta, kıraathane, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık her türlü yeme-içme iş yeri, 226 şehir içi ulaşım aracı, 126 fabrika ve üretim tesisi, 35 halı saha ve spor tesisi, 356 cami, mescit ve 6 bin 665 kişinin denetlendiği belirtilen paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan denetimlerde 6 işletme ile 12 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilmiş olup, 6 işletme/iş yerine uyarı cezası, 12 işletme ve kişiye ise idari para cezası verilmiştir. Uygulanan idari para cezası tutarı 13 bin 298 liradır. Denetimlere yarın da yeme-içme yerleri, şehir içi toplu ulaşım araçları, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler ile devam edilecektir."