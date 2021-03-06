Son dakika haberleri... "Çok yüksek riskli" kategorisindeki Trabzon'da Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Trabzon'da alınan salgın tedbirleri Vali İsmail Ustaoğlu tarafından denetlendi.

Vali Ustaoğlu, beraberinde kaymakamlarla Arsin, Araklı, Sürmene, Of, Dernekpazarı ve Çaykara ilçelerindeki denetimlere katıldı, esnaf ve vatandaşa Kovid-19 tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.

Tedbirler kapsamında polis ve jandarma ekipleri de cadde ve kavşaklarda denetim yaptı.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde hareketlilik yaşanan bazı bölgelerde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara maske ve mesafe kuralına riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Sevgili Trabzonlular, hepinize güzel bir gün diliyorum. Çok kritik bir eşikteyiz. Vatandaşımızın sağlığı, ilimizin güçlü ekonomisi için, hedef mavi kategori. Lütfen kurallara uyalım, uymayanları uyaralım." ifadesini kullandı.