Son dakika haberleri: "Çok yüksek riskli" Samsun'da vaka sayılarındaki kısmi düşüşün rehavete neden olmaması uyarısında bulunuldu - Son Dakika

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "çok yüksek riskli" kategorideki kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayılarında görülen kısmi düşüşün, rehavete neden olmamasını istedi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Dağlı başkanlığında düzenlenen Kovid-19 Değerlendirme Toplantısı'nda, il genelindeki vakaların son durumu, aşılama çalışmaları, alınan tedbirler ve sürdürülen denetimler görüşüldü.

Dağlı, vaka sayılarında yaşanan kısmi düşüşün asla rehavete sebebiyet vermemesi gerektiğine vurgu yaparak, vakaların yüksek olduğu ilçe ve mahallelerde denetimlerin yoğunlaştırılması talimatını verdi.

Sağlıklı günlere bir an önce kavuşabilmek için tedbir ve kurallara harfiyen uyulmasını isteyen Vali Dağlı, aşı sırası geldiğinde aşı olmanın büyük bir önem arz ettiğini belirtti.

Zülkif Dağlı, ramazan ayının, salgını kontrol altına alarak yaz aylarını çok daha güvenli ve huzurlu geçirebilmek için fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.