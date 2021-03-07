Son dakika haberleri... "Çok yüksek riskli" Samsun, Sinop, Amasya ve Tokat'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun, Sinop, Amasya ve Tokat'a, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Samsun'da pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Uygulama kapsamında, kentin en işlek noktalarından İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

İnsanların yoğun ilgi gösterdiği Atakum sahili de boş kaldı.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken, belli noktalarda polis ekipleri uygulama yaptı.

Amasya'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek bölgelerinden Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı boş kaldı.

Polis ve zabıta ekipleri, kapalı olması gereken iş yerleri ile paket servis hizmeti veren işletmeleri kontrol etti.

Sinop'ta, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin işlek cadde, meydan ve sahilleri sessizliğe büründü.

Çok yüksek riskli iller grubunda yer alan kentte, güvenlik güçleri denetimlerini artırırken, sık sık vatandaşlara evlerinde kalmaları çağırısında bulunuluyor.

Tokat'ta da Gazi Osman Paşa Bulvarı başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.

Belediye ve cami hoparlörlerinden vatandaşlar, kurallara uymaları konusunda uyarılıyor.

Kent genelinde güvenlik güçleri denetimlerini sürdürüyor.