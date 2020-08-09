Son dakika haberleri: Çökme sonrası kapanan yolda kilometrelerce uzunlukta trafik oluştu - Son Dakika

Çökme sonrası kapanan yolda kilometrelerce uzunlukta trafik oluştu

İSTANBUL - Hasdal Otoyolu'ndaki Hasdal Kışlasının önündeki üst geçidin çökmesi sonrası kilometrelerce trafik oluştu. Çöken üst geçit ve oluşan trafik drone ile havadan görüntülendi.

Eyüpsultan Hasdal Otoyolu Hasdal Kışlası önündeki üstgeçit henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sonrası yol tamamen trafiğe kapanırken bölgede yoğun trafik oluştu.

Çevrede gerekli önlemleri alan ekipler, araçları ters istikamete yönlendirerek trafiği azaltmaya çalıştı.

Yaşanan olay sonrası bölgede kilometrelerce uzunlukta trafik oluştu. Oluşan trafik ve çöken üst geçit drone ile havadan görüntülendi.