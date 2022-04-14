Daha önce Türk bayrağını değiştirirken mahsur kalmıştı, bu kez de kayaların arasına düştü - Son Dakika
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Daha önce Türk bayrağını değiştirirken mahsur kalmıştı, bu kez de kayaların arasına düştü

14.04.2022 14:24

Daha önce Türk bayrağını değiştirirken mahsur kalmıştı, bu kez de kayaların arasına düştü -Çöp toplamak için çıktığı falezlerden düştü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı Antalya'da falezlerde çevre temizliği yaparken kayalık arasına düşen genci itfaiye kurtardı.

Daha önce Türk bayrağını değiştirirken mahsur kalmıştı, bu kez de kayaların arasına düştü

-Çöp toplamak için çıktığı falezlerden düştü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'da falezlerde çevre temizliği yaparken kayalık arasına düşen genci itfaiye kurtardı. Aynı genç 4 ay önce Türk bayrağını değiştirmek için çıktığı bir kayada mahsur kalmış itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı.

Edinilen bil giye göre olay, saat 13.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi falezlerde meydana geldi. 39 yaşındaki Abdullah Kederli, falezler üzerinde çöp temizliği yapmak için kayalık alana geldi. Burada bir süre çöp toplayan Kederli, bir anda dengesini kaybederek kayaların arasına düştü. Denizde yüzenler 'yardım edin' sesleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler yerini belirledikleri Kederli'nin yerine bir süre sonra ulaşmayı başardı. İlk tedavisi bulunduğu yerde yapılan Abdullah Kederli, kaşık sedyeye alındı. Kederli, ekiplerin elde ele yaptığı çalışmayla kayalık alanda alındı ve ambulansa ulaştırıldı. Bilinci yerinde olduğu gözlemlenen Kederli, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kederli, 24 Aralık 2021 tarihinde yine aynı bölgede yıpranmış Türk bayrağını değiştirmek için çıktığı 35 metrelik kayalıkta mahsur kalmış ve itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı.

Daha önce Türk bayrağını değiştirirken mahsur kalmıştı, bu kez de kayaların arasına düştü
Daha önce Türk bayrağını değiştirirken mahsur kalmıştı, bu kez de kayaların arasına düştü
Daha önce Türk bayrağını değiştirirken mahsur kalmıştı, bu kez de kayaların arasına düştü
Daha önce Türk bayrağını değiştirirken mahsur kalmıştı, bu kez de kayaların arasına düştü
Daha önce Türk bayrağını değiştirirken mahsur kalmıştı, bu kez de kayaların arasına düştü
Daha önce Türk bayrağını değiştirirken mahsur kalmıştı, bu kez de kayaların arasına düştü
Daha önce Türk bayrağını değiştirirken mahsur kalmıştı, bu kez de kayaların arasına düştü
Daha önce Türk bayrağını değiştirirken mahsur kalmıştı, bu kez de kayaların arasına düştü
Daha önce Türk bayrağını değiştirirken mahsur kalmıştı, bu kez de kayaların arasına düştü
Daha önce Türk bayrağını değiştirirken mahsur kalmıştı, bu kez de kayaların arasına düştü
Daha önce Türk bayrağını değiştirirken mahsur kalmıştı, bu kez de kayaların arasına düştü
Daha önce Türk bayrağını değiştirirken mahsur kalmıştı, bu kez de kayaların arasına düştü
Daha önce Türk bayrağını değiştirirken mahsur kalmıştı, bu kez de kayaların arasına düştü
Daha önce Türk bayrağını değiştirirken mahsur kalmıştı, bu kez de kayaların arasına düştü

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Daha önce Türk bayrağını değiştirirken mahsur kalmıştı, bu kez de kayaların arasına düştü - Son Dakika


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