Çöplük yangını korkuttu - Son Dakika

Çöplük yangını korkuttu

YALOVA - Yalova'da sıcak havalardan meydana geldiği tahmin edilen çöplük yangını, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olay, Kirazlı Sanayi Sitesi'nin üst kesimlerinde bulunan çöplükte meydana geldi. Sıcaktan çıkmış olabileceği tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Yalova Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangını söndüren ekipler, sonrasında soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.