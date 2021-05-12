Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Çorlu'ya bağlı Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüpheli kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çoraplara gizlenmiş halde 130 fişek bonzai ve 11 fişek eroin ele geçirilirken olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Çoraplardan uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı - Son Dakika