Son dakika haberleri: Çorlu'da berber ve kuaförler Kovid-19 tedbirlerine uyarak çalışıyor - Son Dakika

Çorlu ilçesinde berber ve kuaförler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini alarak çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede 23 yıldır kuaförlük yapan Erdem Şahin, yaptığı açıklamada, tedbirler kapsamında 10.00- 20.00 arasında temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak hizmet verdiklerini söyledi.

Açılış ve kapanış saatlerine uyarak randevulu şekilde çalıştıklarını anlatan Şahin, "Müşterilerimizi aynı anda salonda tutmuyoruz. Misafirlerimizin sosyal mesafe kuralına uymalarına, maske kullanmalarına dikkat ediyoruz. Çocuk müşterilerimiz için özel şeffaf maskeler yaptırdık. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerine önem vererek işlemlerimizi yapıyoruz." dedi.

Bir müşteri için kullandıkları örtü, streç ve havlu gibi malzemelerin işlem bittikten sonra çöpe atıldığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Hastalığın yükseldiği şu günlerde biz de üzerimize düşenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Tek kullanımlık özel malzemelerle müşterilerimizi tıraş ederek işlem bittiğinde de bu kullanılan malzemeleri çöpe atıyoruz. Böylece aynı havlu ve aynı malzemeyi kullanmadığımız müşterilerimizin hasta olma olasılığını minimize etmiş oluyoruz."