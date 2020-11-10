Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüpheli B.A'nın evinde arama yaptı.
Aramada, kullanıma hazır 81 fişek eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 370 lira ele geçirildi.
Operasyonda B.A ve H.B. gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika