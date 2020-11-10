Son dakika haberleri! Çorlu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Operasyonda B.A ve H.B. gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Aramada, kullanıma hazır 81 fişek eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 370 lira ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüpheli B.A'nın evinde arama yaptı.

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