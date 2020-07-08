Son dakika haberleri... Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Anma töreninde kazada kızını, kardeşini ve yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin, oğlun

Hayatını kaybedenlerin yakınlarının avukatlarından Hayrettin Çil, burada yaptığı konuşmada, 16 Temmuz'da olayın yaşandığı yerde mahkemenin belirlediği bilirkişi heyetinin keşif yapacağını söyledi.

Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde, 2018 yılında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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