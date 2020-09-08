Son dakika haberleri: Çorlu polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Çorlu polisinden uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir kısmı satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir kısmı satışa hazır şekilde fişeklenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Çorlu NSM ekipleri Çerkezköy Fevzipaşa Mahallesi'nde uyuşturucu madde satıcısı şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen bir iş yerinde ve iş yerinde çalışan 1 şahıs üzerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda fişeklenmiş halde 17 fişek bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi fişeklenmemiş halde 350 gram sentetik kannabinoid maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 400 TL para ele geçirildi. İşyerinde çalışan B.S. isimli şüpheliyi gözaltına alınırken iş yeri sahibi olduğu tespit edilen S.D. adlı kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

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