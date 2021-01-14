Son dakika haberleri | CoronoVac aşısının ilk dozu sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | CoronoVac aşısının ilk dozu sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı

14.01.2021 12:35
Son dakika haberleri | CoronoVac aşısının ilk dozu sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı, System.String[]

Son dakika haberler... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Kütahya'da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Kütahya'da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Eskişehir Şehir Hastanesindeki programda gazetecilere açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, aşı çalışmasıyla salgında önemli bir dönüm noktası yaşanacağını söyledi.

Virüsü dolaşımdan kaldırmanın en önemli kilit noktasının aşı olduğunu vurgulayan Bilge, "Lütfen aşı sıranız geldiğinde en kısa sürede aşınızı olun. Eskişehir'de 14 binden fazla sağlık çalışanımız var. 150'den fazla da aşı odası kurduk. Sağlık çalışanlarımız Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevularını oluşturdu. Sonrasında da 'Aşıla' uygulaması üzerinden kişinin kimlik numarası girilerek tanımlı aşısı yapılıyor." dedi.

Aşı yapılan sağlık çalışanları, bundan sonra daha güvenli bir şekilde hizmet verebileceklerini dile getirerek herkese sıraları geldiğinde aşı olmalarını tavsiye etti.

Çanakkale

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde oluşturulan 20 aşı odasında sağlık çalışanlarına ilk doz aşılar yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı ve Başhekim Opr. Dr. Ufuk Tali, aşı yaptırarak çalışmaları inceledi.

Taşçı, il genelinde başlangıç itibarıyla 7 bin sağlık çalışanının aşılanacağını bildirdi.

Aşılamalara Sağlık Bakanlığının belirlediği sıralamada devam edeceklerini aktaran Taşçı, çalışmanın sorunsuz ilerlediğini ifade etti.

Yalova

Yalova Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, aşı yaptırdıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kentte kamuya ait hastanelerde 50 aşı uygulama odası hazırlandığı bilgisini veren Eray, özel hastanelerde, Aile Sağlığı Merkezlerinde, Toplum Sağlığı Merkezlerinde ve İlçe Sağlık Müdürlüklerince aşılamaların yapılacağını dile getirdi.

Yalova'da sağlık çalışanlarının aşılarını hafta sonu gelmeden tamamlamayı planladıklarına değinen Eray, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bulaşıcı hastalıklardan temel korunma yöntemimiz aşıdır. Şu anda uyguladığımız aşı Çin aşısı ve bilinen eski yöntemle inaktif virüs şeklinde uygulanan bir aşı. Güvenilir olduğunu bildiğimiz bir yöntem. Güvendiğimiz, etkinliği ve tedavideki yerine inandığımız için bu aşıyı ben de oldum. Vatandaşlara buradan çağrım; aşı ile ilgili kafalarında herhangi bir soru işareti olmasın."

Kütahya

Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Akkent Mahallesi'ndeki Aile Sağlık Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde 153 aşı odası oluşturulduğunu duyurdu.

Öncelikle sağlık çalışanlarına aşılama yapılacağını aktaran Erşan, "Aşı uygulaması öncelikle randevu sistemiyle, riske en fazla maruz kalan sağlık personeline yapılacak. Daha sonra ise 65 yaş üstü vatandaşlarımız olmak üzere risk sıralamasına göre aşılama yapılacak." ifadesini kullandı.

Bilecik

Bilecik Devlet Hastanesi'nde ilk aşı İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı'ya yapıldı. Daha sonra sağlık çalışanlarına aşı uygulanmasına başlandı.

Hastaneye gelerek çalışmalara ilişkin bilgi alan Vali Bilal Şentürk, bugüne kadar sağlık teşkilatının özverili çalışmaları, kamu görevlilerinin sahada görevini layıkıyla yerine getirmesi ve vatandaşların da tedbirlere uyması sonucu vakalarda ciddi azalma sağlandığına dikkati çekti.

Şentürk, "İnşallah aşı ile bu sıkıntıdan tamamen kurtulacağız. Tedbirlerde olduğu gibi aşılamada da toplumun büyük çoğunluğunun aşı olması gerekir ki istediğimiz sonucu alabilelim. O yönüyle bütün sırası gelen vatandaşlarımızın aşısını yaptırmasını istiyoruz. Bugün sağlık teşkilatıyla başladık, sıramız geldiğinde biz de aşımızı yaptıracağız." diye konuştu.

Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | CoronoVac aşısının ilk dozu sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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