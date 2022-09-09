Son dakika haberleri! Çorum'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Çorum'a şehit ateşi düştü

09.09.2022 20:57
Son dakika haberleri! Çorum'a şehit ateşi düştü

Son dakika haber... SURİYE'nin İdlib kentinde, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı (25), tedavi gördüğü GATA'da 17 günlük yaşam mücadelesini kaybederek, şehit oldu.

SURİYE'nin İdlib kentinde, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı (25), tedavi gördüğü GATA'da 17 günlük yaşam mücadelesini kaybederek, şehit oldu. Şehit Uçakçı'nın acı haberi Çorum'un Sungurlu ilçesindeki ailesine ulaştı.

Suriye'nin İdlib kentinde, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 23 Ağustos'ta terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakçı, Kilis Devlet Hastanesi'ne, ardından ise sevk edildiği Ankara'da GATA'da tedaviye alındı. Uçakçı, 17 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ve askeri yetkililer, Uçakçı'nın Sungurlu ilçesinde yaşayan ailesine acı haberi verdi. Şehidin Sungurluoğlu mahallesinde oturduğu ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı.


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Kaynak: DHA

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Çorum'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

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