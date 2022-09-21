ÇORUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika
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ÇORUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

21.09.2022 15:13

KUZEY Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Harekatı'nda teröristler tarafından düzenlenen roketatar saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın (27) acı haberi Çorum'daki baba evine ulaştı.

KUZEY Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Harekatı'nda teröristler tarafından düzenlenen roketatar saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın (27) acı haberi Çorum'daki baba evine ulaştı.

Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın şehit olduğu haberi, Buharaevler Mahallesi'nde yaşayan babası Bedri ve annesi Meryem Karaçam ile yakınlarına verildi. 4 kardeş olan şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı kapsamında sabah saat 08.35 sıralarına 2316 rakımlı tepe üs bölgesine bölücü terör örgütü tarafından yapılan roketli saldırı sonucu merkez nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam şehit olmuştur denildi.

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Kaynak: DHA

Karaçam, Çorum, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇORUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika

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